Liverpool: la belle mise en scène de Konaté dans son quartier d'enfance pour présenter son nouveau maillot

Ibrahim Konaté, 22 ans, qui a rejoint Liverpool pour 40 millions d’euros lors du mercato estival, a dévoilé son numéro de maillot de manière originale. Celui qui portera le numero 5 a réalisé un clip vidéo tourné dans son quartier de la Roquette à Paris.

Dans une vidéo publiée sur Twitter par Marc Beauge, journaliste à So Foot, on peut apercevoir Ibrahim Konaté assis au milieu d’un city stade accompagné de ses amis et de sa famille. Ces derniers, allume des fumigènes rouge et scandent le prénom du nouveau joueur des Reds de Liverpool. C'est ainsi, avec originalité, que le nouveau Red a présenté son nouveau maillot et son nouveau numéro.

Il récupère le numéro 5, propriété de Georginio Wijnaldum, qui a rejoint le Paris Saint-Germain, il y a quelques semaines.

De Leipzig à Liverpool pour 40 millions d’euros

L’international espoir français a paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026 avec le vainqueur de la Ligue des champions 2019. Régulier depuis plusieurs saisons c’est fort logiquement qu’il espère passer un cap avec ce transfert.

Il y a quelques jours, Liverpool a dévoilé son nouveau maillot extérieur. Liverpool a profité de la venue de son joueur sur Paris pour publier des photos d’Ibrahim Konaté avec la nouvelle tunique qui sera portée loin d’Anfield.