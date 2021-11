Milik ne sait pas comment le Ballon d’or pourrait "échapper" à Lewandowski

Auteur d’une année 2021 très prolifique, Robert Lewandowski est parmi les favoris susceptibles de remporter le Ballon d’or. Pour son coéquipier en sélection, l'attaquant de l'OM Arkadiusz Milik, le Polonais mérite amplement de gagner cette récompense, qui sera remise lundi.

Avec ses 41 buts en Bundesliga la saison dernière, c’est logiquement que Robert Lewandowski (33 ans) figure parmi les nommés susceptibles de remporter le Ballon d’or. Auteur de 14 réalisations en 12 matchs de championnat, le buteur du Bayern Munich fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Alors que l’identité du Ballon d’or 2021 sera décoilée lundi, le Polonais peut compter sur le soutien d’un de ses compatriotes, l’attaquant de l'Olympique de Marseille Arkadiusz Milik. Dans un entretien à Prime Video, le buteur phocéen s’est montré serein pour le Bavarois: "Je suis confiant pour lui, il mérite le Ballon d’or. Je ne comprends pas comment cela pourrait lui échapper."

Tout en assurant que l’ancien joueur de Dortmund aurait pu remporter cette distinction l’année dernière, si elle n’avait pas été annulée: "L’an passé, France Football n’a pas decerné le trophée et sur les deux dernières saisons, il a été le meilleur et a beaucoup gagné. Pour moi, il mérite de gagner d’un point de vue sportif et populaire car il est très connu."

Lewandowski: "La possibilité de gagner le Ballon d’or signifie beaucoup pour moi"

Dans une interview accordée à Marca il y a quelques semaines, Robert Lewandowski a expliqué à quel point remporter ce trophée serait une belle récompense pour son travail fourni: "La possibilité de gagner le Ballon d’or signifie beaucoup pour moi. Cela me rend fier, si vous considérez tout ce que j’ai accompli non seulement cette année, mais aussi l’année dernière." À voir si l’attaquant de 33 ans verra son vœu être exaucé, d’autant que des joueurs comme Lionel Messi et Karim Benzema sont aussi considérés comme les principaux favoris.