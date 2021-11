Bayern: le superbe retourné acrobatique de Lewandowski contre le Dynamo Kiev

Alors que le Bayern se déplaçait ce mardi soir sur le terrain enneigé du Dynamo Kiev en Ligue des champions, Robert Lewandowski s'est illustré dès le début du match en inscrivant un superbe retourné acrobatique. Son 64e but en 2021.

Le Bayern était qualifié pour les huitièmes avant même le coup d'envoi? Le terrain était partiellement recouvert de neige? Pas de quoi refroidir le bouillant Robert Lewandowski.

Alors que Munich se déplaçait ce mardi soir chez le Dynamo Kiev en Ligue des champions, la machine polonaise a encore fait des siennes, en claquant un magnifique but en début de rencontre. Le tout à moins d'une semaine de la remise du Ballon d'or 2021, pour lequel les votes sont clos, mais dont il est l'un des favoris.

64 buts en 2021

A la 14e minute de jeu, le défenseur ukrainien Illya Zabarnyi a repoussé de manière assez maladroite une frappe lointaine du Bayern, envoyant ainsi le ballon dans les airs sous les yeux de Lewandowski. Ni une, ni deux, le Polonais a tenté un retourné acrobatique au point de penalty... et l'a réussi à la perfection, pour envoyer le ballon dans les filets d'un Bushchan impuissant.

C'est tout simplement le 9e but de "Lewy" en Ligue des champions cette saison (en 5 apparitions), son 25e toutes compétitions confondues (en 19 apparitions). Et sur l'année 2021, le Polonais en est désormais à 64 réalisations. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est vingt de plus que Kylian Mbappé.