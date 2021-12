Mondial 2022: la banderole des militants d'Amnesty au siège de la FFF, sur les conditions au Qatar

Ce mercredi, plusieurs militants de l'ONG Amnesty International ont déployé une banderole au siège de la Fédération française de football, à Paris, pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

À moins d'un an du début des hostilités lors du Mondial 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre), la campagne de protestation contre la tenue de la compétition se renforce. Ce mercredi à Paris, au siège de la Fédération française de football, plusieurs militants de l'organisation non-gouvernementale Amnesty International ont décidé de marquer le coup en exhibant une banderole devant l'entrée de la FFF.

"Ramenez la Coupe à la raison"

Venus pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers oeuvrant sur les chantiers de la Coupe du monde dans le pays du Moyen-Orient, ils ont tenté de faire passer un message fort à l'instance dirigeante du football français. Et, aussi, de la mettre face à ses responsabilités, en témoigne le message que l'on pouvait lire sur la banderole : "Des milliers de morts au Qatar et la FFF ne siffle toujours pas - FFFaute !", avec mention du hashtag "#Ramenez la coupe à la raison".

En novembre dernier, l'Organisation internationale du travail (OIT) révélait que 50 travailleurs immigrés étaient morts sur les chantiers du riche émirat gazier en 2020, et plus d'un demi-millier grièvement blessés. Le quotidien britannique The Guardian, en février, dénombrait plus de 6 500 travailleurs immigrés morts sur place depuis 2010. Un nombre démenti par le Qatar sans toutefois qu'il ne rende public le nombre exact de personnes décédées.

De son côté, l'enquête sur les conditions d'attributon du Mondial 2022 au Qatar, 11 ans après sa désignation, se poursuit toujours en France.