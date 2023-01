Mort de Gianluca Vialli: la magnifique accolade avec Roberto Mancini après la victoire de l'Italie à l'Euro

Le monde du football est en deuil depuis l'annonce ce vendredi matin du décès de Gianluca Vialli. L'Italien de 58 ans était très proche du sélectionneur Roberto Mancini, comme le montre une séquence qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux.

L'ancien joueur de la Sampdoria, Gianluca Vialli, s'est éteint ce vendredi matin à l'âge de 58 ans. Proche du sélectionneur italien, Roberto Mancini, il avait remporté l'Euro 2021 avec lui, en tant que le chef de la délégation de la sélection nationale italienne. C'est d'ailleurs une scène de ce moment-là que les internautes reprennent pour lui rendre hommage.

Son histoire avec le natif de Jesi a débuté bien plus tôt. Les deux transalpins ont évolué ensemble entre 1984 et 1992 dans le club génois. Ils avaient notamment remporté une Serie A et une Supercoupe d'Europe.

Mancini ne s'est pas encore exprimé

Si Mancini n'a pas encore souhaité s'exprimer, ce n'est pas le cas du président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina: "Je suis profondément attristé par la nouvelle", a réagi le dirigeant.

"J'ai espéré jusqu'aux dernières secondes qu'un autre miracle se produirait, mais je suis consolé par ce qu'il a donné au football en Italie et au maillot azzurri, et dont on se souviendra toujours. Gianluca était une personne merveilleuse et laissera un grand vide dans l'équipe nationale et chez tous ceux qui connaissaient ses extraordinaires qualités humaines", a ajouté Gravina.

L'émotion vive pour ceux qui l'ont côtoyé

La triste nouvelle du décès du meilleur buteur de la saison 1990-1991 de Serie A a fait grand bruit dans le monde du football. Ses anciens coéquipiers tels que Frank Leboeuf ou Carlo Ancelotti lui ont rendu hommage sur Instagram.

Les internationaux italiens l'ayant connu lors de son dernier poste avec les Azzurri lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux. Les Italiens du PSG notamment, se sont exprimés sur les réseaux sociaux, en commençant par Gianluigi Donnarrumma: "Un grand champion, un leader sur et en dehors du terrain, un exemple pour nous tous. Merci pour tout. Repose en paix Gianluca." Il a été rejoint par Marco Verratti : "Tu as été un exemple pour tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. Tu vas nous manquer."