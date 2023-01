Italie: Verratti, Donnarumma… Le monde du football pleure la mort de Gianluca Vialli

A l’instar des Parisiens Marco Verratti et Gianluigui Donnarumma, les hommages pleuvent pour saluer la mémoire de Gianluca Vialli, mort ce vendredi à Londres à 58 ans d’un cancer du pancréas.

La terrible nouvelle de la mort de Gianluca Vialli met en émoi tout un peuple, et bien au-delà. De Cremonense à Chelsea en passant par la Sampdoria Gênes, la Juventus et Chelsea, tous les clubs où il a joués ont partagé leur vive émotion. Elle traverse les époques entre ses anciens coéquipiers, les adversaires croisés, ceux de son époque ou la génération actuelle, qu’il a fréquentée en tant que chef de la délégation italienne, notamment lors du dernier Euro remporté en juillet 2021 en Angleterre.

Les deux joueurs du PSG, Gianluigi Donnarrumma et Marco Verratti étaient de l’aventure. Ils se sont joints au concert d’hommages, ce vendredi. "Un grand champion, un leader sur et en dehors du terrain, un exemple pour nous tous, a écrit le gardien parisien qui sera remplaçant ce vendredi contre Châteauroux en Coupe de France. Merci pour tout. Repose en paix Gianluca." "Tu as été un exemple pour tous ceux qui ont eu la chance de te connaître, ajoute Verratti. Tu vas nous manquer."

Plusieurs de leurs coéquipiers du dernier Euro ont fait part de leur tristesse. "Tu étais comme un coéquipier, tu étais juste génial, confie Francesco Acerbi (34 ans). Merci pour la passion que tu as su me transmettre, pour les enseignements que tu nous as donnés et je te remercie de t’avoir rencontré. Je pourrais continuer à me souvenir de toi avec toutes tes qualités mais je les garde dans mon cœur car tout le monde sait quel homme tu étais et je te dis juste que nous avons été champions d'Europe ensemble. Au revoir Gianlu."

Grande émotion chez les champions d'Europe et ses anciens équipiers

Lorenzo Insigne conserve, lui, "un moment fantastique, un souvenir pour toujours" de l’Euro. "Ciao Gianluca, lance Manuel Locatelli. Chacune de tes phrases, chacun de tes comportements et chacun de tes enseignements, je les emporterai toujours avec moi. Pour moi tu as été, tu es et tu seras toujours un exemple. Bon voyage."

L’émotion est aussi palpable chez ses anciens coéquipiers comme Gianluca Pagliuca (Sampdoria) - qui ressent une "douleur atroce" -, Alessandro Del Piero (Juventus, "notre capitaine, mon capitaine, pour toujours. Ciao Luca.") ou Frank Leboeuf (Chelsea, "adieu Luca, je suis si triste, je n’ai pas d’autres commentaires"). Carlo Ancelotti, entraîneur du Real avec qu'il a joué en sélection italienne, a salué son "ami".

La douleur doit être intense chez Roberto Mancini, actuel sélectionneur de l'Italie qui formait avec Vialli une doublette redoutable sur le front de l'attaque de la Sampdoria. Il n'a pas encore réagi.

Une minute de silence sera observée ce week-end avant les matchs en Italie. Ce fut aussi le cas avant la conférence de presse de la Juventus, ce vendredi. Massimiliano Allegri, entraîneur de la Vieille Dame, a ensuite démarré par un hommage appuyé. "Vialli représentait tellement en tant que joueur et en tant qu'homme, il nous manquera à tous, a-t-il déclaré. De lui, j'aime retenir l'expression de la façon dont il interprétait les matchs, avec son cœur et sa passion ainsi qu'avec sa technique".

Cristian Vieri, Franco Baresi mais aussi d’anciennes stars internationales (Javier Zanetti, Ruud Gullit, Gary Lineker...) ont aussi eu une pensée pour l’ancien attaquant. Il s'est éteint à 58 ans ce vendredi à Londres d'un cancer du pancréas.