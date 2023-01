Italie: Gianluca Vialli, ancien attaquant de la Nazionale, est mort à 58 ans

Gianluca Vialli, ancien international italien passé par la Sampdoria, la Juventus ou Chelsea, est mort à l’âge de 58 ans, à Londres, ce vendredi. Il était atteint d’un cancer du pancréas.

Le football italien est en deuil. Gianluca Vialli, ancien attaquant de la Sampdoria Gênes, de la Juventus ou Chelsea est mort ce vendredi à Londres à l'âge de 58 ans. Il avait annoncé souffrir d'un cancer du pancréas en 2018, puis l'avoir vaincu en 2020. Il a finalement resurgi dernièrement. Le 14 décembre dernier, il avait expliqué qu'il devait suspendre ses engagements auprès de l'équipe nationale (où il était chef de délégation) pour se concentrer sur son combat contre la maladie.

La carrière de Vialli est intimement liée à la Sampdoria Gênes où il a passé huit ans (1984-1992) et reste comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Il a ensuite porté les couleurs de la Juventus (1922-1996) et de Chelsea (1996-1999) où il a mis un terme à sa carrière. Celle-ci avait commencé à Cremonese (1980-1984).

Une profusion de buts et de titres

En 19 ans, il a disputé 673 matchs et inscrit 259 buts. Il s'est aussi construit un très solide palmarès avec deux Serie A (avec la Sampdoria et la Juve), une Ligue des champions (Juventus, 1995-1996), une Supercoupe de l'UEFA (Chelsea, 1998), une Coupe de l'UEFA (Juventus, 1992-1993), deux Coupes des vainqueurs de coupe (Sampdoria 1989-1990 et Chelsea 1997-1998), une Coupe d'Angleterre (Chelsea, 1996-1997), quatre Coupes d'Italie (une avec la Juventus et trois avec la Sampdoria), une Coupe de la Ligue anglaise et deux Super Coupes d'Italie.

Il a aussi brillé avec la sélection italienne (59 sélections, 16 buts) sans remporter de titre malgré une belle troisième place à la Coupe du monde 1990.

Six mois avant d'arrêter sa carrière de joueur en 1999, il avait pris place sur le banc de Chelsea avec la double casquette entraîneur-joueur. Il avait poursuivi la saison suivante avec uniquement celle d'entraîneur.

Il avait glané quatre titres sur le banc des Blues avant de rejoindre celui de Watford en 2001-2002. Vialli, intronisé au Hall of Fame du football italien en 2015, avait rejoint la Fédération italienne en 2019 pour prendre la tête de la délégation italienne et épauler le sélectionneur Roberto Mancini, son grand ami et celui avec lequel il formait un redoutable duo sur le front de l'attaque de la Sampdoria. Les deux hommes ont mené ensemble la Nazionale à la victoire à l'Euro en 2021.