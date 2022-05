Mort de Mino Raiola: ses obsèques ont eu lieu à Monaco, de nombreux footballeurs présents

Les obsèques du puissant agent italo-néerlandais Mino Raiola, mort à l'âge de 54 ans, se sont tenues jeudi à Monte-Carlo. Des stars du football comme Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti et Erling Haaland ont assisté à la cérémonie.

Les derniers adieux ont eu lieu à Monaco. Les obsèques de Mino Raiola, mort le 30 avril à l'âge de 54 ans, se sont tenues jeudi en l'église Saint-Charles de Monte-Carlo. L'organisation de la cérémonie est restée confidentielle jusqu'au dernier moment, comme le relate Monaco Matin.

Plusieurs footballeurs, en activité ou retraités, ont été aperçus: Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Xavi Simons, Mitchel Bakker, Cesc Fabregas, Matthijs de Ligt, Justin Kluviert, Pavel Nedved ou encore Flavio Roma. Tous ont un lien direct avec le super agent italo-néerlandais, qui disposait d'un des plus impressionnants portefeuilles de clients du marché.

Le monde du foot ému par son décès

Raiola, qui a grandi aux Pays-Bas, était autant redouté par les clubs qu'adoré par ses clients. Il reste célèbre pour la triple commission hors normes décrochée à l'occasion du transfert en 2016 de Paul Pogba entre la Juventus Turin et Manchester United, évaluée à quelque 49 millions d'euros, selon des documents ayant fuité dans la presse l'année suivante.

Plusieurs clubs du gotha européen ont rapidement réagi à l'annonce de son décès à l'image du Paris Saint-Germain qui a salué la mémoire d'"un agent sportif charismatique", du Real Madrid qui a fait part de "ses condoléances, sa tendresse et son affection à tous ses proches" ou encore de l'AC Milan. Des joueurs aussi ont rendu hommage à cette figure incontournable du football mondial, comme le jeune milieu néerlandais Xavi Simons ("Je vous rendrai fier! Repose en paix Mino") et l'ancien international français Blaise Matuidi ("Je suis conscient d'avoir appris de vous professionnellement, vous étiez un grand homme d'un point de vue personnel. Vous me manquerez beaucoup").

L'agent du Portugais Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a exprimé de son côté "sa consternation" et "son choc": "Il s’agit d’une disparition prématurée et inattendue d’un ami, quelqu’un qui a toujours été un exemple dans la défense des intérêts des joueurs qu’il représentait".