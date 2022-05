Décès de Mino Raiola: Ibrahimovic, Haaland, Pogba… quelles conséquences pour ses joueurs ?

De Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, à Erling Haaland, 21 ans seulement, le défunt Mino Raiola disposait d’un très large éventail de talents. Des joueurs qui se retrouvent orphelins de leur guide à un moment charnière de leur carrière.

Les loups n’ont pas tardé à sortir de leur tanière sitôt le décès de Mino Raiola officialisé. Ainsi va la vie. Les lois qui régissent le monde impitoyable des affaires se moquent pas mal de la morale. Surtout dans le milieu du football. Le décès du puissant agent italo-néerlandais a provoqué un séisme dont les secousses se font encore sentir aux quatre coins du monde, déclenchant un torrent de réactions et de commentaires intéressés.

Mino Raiola laisse derrière lui une superstructure tombée naturellement entre les mains de son cousin Enzo, agent enregistré à la Fifa. Une lourde tâche à assumer pour Enzo Raiola et ses collaborateurs, qui devront en plus faire face à la concurrence d’autres agents, prêts à danser sur les cendres du défunt.

Le super agent a disparu, mais son empire lui a survécu et devrait perdurer à travers les liens du sang. Enzo Raiola travaille depuis plusieurs années aux côtés de son cousin, même s’il ne jouit pas tout à fait de la même aura dans le milieu a priori. Qu’en est-il de son poids auprès des stars réunies dans l’agence Sportman, basée à Monaco ? Telles sont les questions qui trouveront bientôt des réponses.

Un voile d'incertitude sur le prochain mercato

La disparition du super agent ne sera pas sans conséquence pour plusieurs dizaines de joueurs. Avec le décès de Mino Raiola, de gros dossiers censés animer le prochain mercato estival se retrouvent subitement en stand-by. C’est le cas de Paul Pogba (29 ans). En fin de contrat à United, le milieu de terrain refuse pour l'instant de prolonger et semble attiré par un nouveau défi. Peut-être à Paris. Il est également question du Norvégien Erling Haaland (21), courtisé par de nombreux grands clubs européens.

Contrairement à Paul Pogba, le jeune avant-centre est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Mais il n’est pas insensible aux sollicitations dont il est l’objet. Freiné dans sa progression cette saison, il pourrait être tenté de franchir un nouveau palier dans sa carrière en choisissant de rejoindre un club autrement plus puissant et ambitieux ailleurs en Europe.

Mais le portefeuille de Raiola ne se résume pas à ces deux noms. L’agence Sportman compte aussi dans ses rangs un certain Zlatan Ibrahimovic (40 ans), lequel devra bientôt décider s’il poursuit son aventure au Milan. Le Suédois ne manquera pas de faire l’actualité lors du prochain mercato estival.

Tout comme le milieu néerlandais Ryan Gravenberch (19 ans), l'un des grands espoirs du football batave. La pépite de l’Ajax a toutes les chances d’être vendue à un grand club. Il est surtout question du Bayern Munich pour le moment. D’autres dossiers, moins sensibles, ne devraient en revanche pas causer de maux de tête à l’agence Raiola.

Ibrahimovic dévasté

Arrivé l’été dernier au PSG, Gianluigi Donnarumma (23 ans) sait qu’il a l’avenir devant lui à Paris. Il ne devrait pas faire les frais de la gestion des gardiens, une expérimentation pas franchement couronnée de succès. La rotation mise en place par Mauricio Pochettino devrait sans doute entraîner le départ de Keylor Navas. Pas le sien.

Gianluigi Donnarumma, à l'instar d'Erling Haaland ou encore Paul Pogba, était très attaché à la personne de Mino Raiola, auquel il a, comme tant d'autres, rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

L’agent savait être proche de ses joueurs. Son décès ne devrait pas avoir d’influence immédiate sur l’avenir de la plupart d’entre eux. Ne serait-ce que par respect pour le défunt, prêt à aller à la guerre pour défendre leurs intérêts, et avec lequel ils avaient tissé des liens très forts.

Zlatan Ibrahimovic est l’un de ceux qui a été le plus durement touché par la mort de Raiola, selon le Guardian. Le Suédois, que l'on dit silencieux depuis plusieurs jours dans le vestiaire milanais, aurait été parmi les rares autorisés à entrer dans l'hôpital pour dire au revoir à Raiola avec sa famille.

D’autres joueurs lui ont déjà juré fidélité, à l’image de Matthijs de Ligt: "Parfois, je pensais que tu étais fou quand tu me parlais de tes projets, mais au final, tu avais toujours raison. Tu savais comment le monde fonctionnait. Tu nous as bien appelés tes 'fils', et maintenant c'est à notre tour de nous occuper de la chose la plus importante de toutes : ta famille."