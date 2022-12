Mort de Pelé: "C'est toute ma vie", la grande émotion de l’assistant du "Roi"

Joint par RMC Sport, Marcus, fidèle assistant de Pelé, a fait part de sa grande émotion après l’annonce de sa mort, jeudi à l’âge de 82 ans.

Marcus était l’un des plus proches de Pelé. En avril dernier, il était même devenu l’assistant personnel de la légende - qu’il côtoyait depuis plusieurs décennies - pour prendre le relais de Pépito, ancien fidèle du "Roi" pendant cinquante ans. Joint par RMC Sport ce vendredi, Marcus a fait part de sa grande émotion au lendemain de la mort de la légende à 82 ans.

"Je suis très triste, confie-t-il. C'est une grande émotion, c’est un grand de ce monde (qui part). Je suis très mal. Nous sommes ensemble depuis 40 ans, c’est toute ma vie." L’homme de confiance s’exprime en français mais peine à raconter les derniers moments de celui avec qui il a tout partagé. "C’est très dur pour moi et ma famille", poursuit-il.

Il se projette désormais sur les prochains jours aussi difficiles avec la programmation des obsèques, des hommages et des commémorations. "Nous devons tout organiser, nous sommes un peu perdus mais nous allons travailler", promet-il. Il va ainsi rapidement discuter avec les proches de l’attaquant aux plus de 1.000 buts et trois Coupes du monde.

"On veut faire un grand travail pour les enfants brésiliens, c’était le souhait de Pelé"

"Toute la famille était à côté de lui, explique-t-il. Nous allons voyager à Sao Paulo pour la rencontrer. Je suis actuellement à Rio, je pars demain (samedi) pour organiser tout ça." Il travaillera aussi à la création d’un institut Pelé et s’attachera à répondre fidèlement aux attentes de Pelé concernant son héritage. "On veut faire un grand travail pour les enfants brésiliens, c’était le souhait de Pelé", conclut-il.