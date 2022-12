Mort de Pelé: le jour où le Brésilien a réalisé le "rêve" de Maradona

Pelé et Diego Maradona ne se sont jamais affrontés en match officiel mais les deux légendes du football ont déjà été réunies lors d’une émission de télévision présentée par l’Argentin. Ce moment de complicité a refait surface après la mort du "Roi" brésilien ce jeudi.

Pelé est mort ce jeudi à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer. Onze jours après la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, l’homme aux trois titres mondiaux s’en est allé rejoindre les autres icônes du football décédées avant lui comme Johan Cruyff ou Diego Maradona.

Si le 'Roi' Pelé n’a jamais joué face à l’Albiceleste du 'Pibe de Oro', les deux stars sud-américaines ont été réunies à plusieurs reprises après la fin de leur carrière. Mais il a finalement fallu attendre 2005 pour voir les deux légendes échanger quelques passes ensemble. Le tout dans l’émission animée par Diego Maradona à la télévision argentine pendant quelques mois.

Maradona: "Mon rêve serait de faire quelques passes de la tête"

Tout au long des 13 émissions, Diego Maradona avait presque carte blanche pour faire le show. Et pour la première, l’Argentin a tout simplement invité Pelé à venir partager de bons moments avec lui.

Histoire de rapidement mettre son invité dans de bonnes dispositions, l’ancien joueur de Boca Juniors et de Naples lui a proposé de faire quelques passes de la tête avec lui.

"J’ai un rêve avec toi, ou avec vous, si tu me permets de te tutoyer. Mon rêve serait de faire quelques passes de la tête avec toi", a lancé Diego Maradona à son prestigieux invité. Sans attendre, Pelé a volontiers accepté et les deux anciens footballeurs se sont exécutés.

Sans surprise, la "brésilienne" entre Pelé et l’Argentin a été une réussite et le ballon n’a jamais touché le sol. Histoire de montrer qu’aucune rivalité ne les animait, malgré l’éternel débat des supporters pour savoir lequel des deux est le meilleur joueur de l’histoire, le Brésilien et Diego Maradona se sont pris dans les bras. Un peu plus de 17 ans après ce beau moment de complicité, le 'Roi' Pelé s’en est allé rejoindre son éphémère partenaire de jongles.