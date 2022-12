Mort de Pelé: quand la légende débarquait en rock star à Paris

Pelé, décédé jeudi à l’âge de 82 ans, s’est rendu à plusieurs reprises en France, notamment en 1971 où il avait pu mesurer sa popularité planétaire, comme le rappelle Philippe Tournon, ancien attaché de presse de l’équipe de France alors journaliste à L’Equipe.

Pelé, qui s'est éteint jeudi à 82 ans, a joué à une époque que beaucoup n’ont pas connu. Mais sa popularité a traversé les âges et les frontières alors que la star brésilienne n’a jamais joué en Europe à une époque à la télévision était encore rare dans les foyers. "Le Roi " avait notamment pu mesurer sa popularité planétaire lors de ses visites en France. Invité d’Apolline Matin sur RMC ce vendredi, Philippe Tournon, ancien attaché de l’équipe de France, se souvient de l’incroyable engouement qui accompagnait le joueur de Santos lors d’une visite à Paris en 1971. Il était alors journaliste de L’Equipe.

"Je me souviens d’une tournée de 1971 où il était en visite à Paris avec un programme de ministre et L’Equipe m’avait envoyé pour le suivre en me disant: ‘tu ne le quittes pas’, sourit-il. La belle affaire! Il n’y avait pas de convoi pour la presse, j’avais réquisitionné Pierre, mon petit frère, et lui avais dit d’attendre dans la voiture à Orly. J’avais essayé de le suivre dans un gymkhana incroyable de motos et de voitures de presse jusqu’à l’hôtel au pied de la Tour Eiffel et je l’avais suivi comme ça toute la journée. C’était un garçon extrêmement simple, d’un milieu modeste qui n’avait surtout pas la grosse tête. Vu l’effervescence qui entourait chacun de ses déplacements, il ne pouvait pas ignorer sa notoriété mondiale."

"Un joueur sud-américain qui accédait à cette notoriété même en Europe, c’était tout à fait exceptionnel"

"C’était une star planétaire à une époque où la télévision n’était pas omniprésente, poursuit Tournon. Un joueur sud-américain qui accédait à cette notoriété même en Europe, c’était tout à fait exceptionnel."

Pelé lors de sa visite à Paris en 1971 © AFP

L’ancien journaliste et attaché de presse se souvient aussi des visites de Pelé avec Santos lors du tournoi de Paris organisé par le Racing Club de Paris dans les années 60 ou encore du triplé inscrit par le Roi contre le France lors d’un match amical à Colombes (3-2) en 1963.

>> Mort de Pelé: toutes les réactions EN DIRECT

"Il était unique parce qu’il avait cette marque des très grands de faire des choses que peu de gens faisaient, il avait une vitesse de course, une manière de couvrir son ballon, de faire des différences dans des uns contre uns, mais aussi de voir, de sentir le jeu comme personne, conclut-il. Un phénomène de cette trempe qui sort de l’ordinaire si jeune, ça fait très vite le tour de la planète."