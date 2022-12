Mort de Pelé: d’où vient son surnom (que le joueur n'aimait pas)

Edson Arantes do Nascimento était plus connu comme Pelé, surnom hérité d’une erreur de prononciation de sa part quand il était enfant et qui est resté malgré le peu d'attrait de l'intéressé.

Pelé s’est éteint jeudi à l’âge de 82 ans et laisse derrière lui un immense héritage au football. Mais aussi un surnom pour l’éternité et des histoires légendaires, comme celles entourant son identité. L’idole brésilienne est officiellement née le 23 octobre 1940 à Tres Coraçoes, une ville de l’état du Minas Gerais, comme l’indiquent les registres de la paroisse. Sa date de naissance est toutefois différente sur sa première licence de football où elle affiche plutôt le 21.

Un imbroglio entoure aussi son nom complet: Edson Arantes do Nascimento. Son père, Joao Ramos do Nascimento (surnommé Dondinho et ancien footballeut) souhaitait l’appeler Edison en hommage à Thomas Edison, le célèbre inventeur de l'électricité mais le "i" a disparu sur l’acte de baptême, tout en apparaissant bien sur l’acte d’Etat civil établi un mois après sa naissance.

Son célèbre surnom est aussi né d’un malentendu. S’il était affectueusement appelé "Dico" lors de ses premières années, il est devenu Pelé en écorchant le nom du gardien de Vasco de Gama FC, Bilé, coéquipier de son père. Le jeune Edson Arantes do Nascimento le rebaptise "Pilé" qui deviendra "Pelé" dans la bouche de son père, de ses amis… et de la planète entière quelques années plus tard.

"J'ai détesté m'appeler Pelé"

Le principal intéressé goûtait pourtant peu à cette nouvelle identité gravée dans les mémoires. "Quand j’étais môme, j’ai détesté m’appeler Pelé, un nom donné par mes copains, avait-il confié à ce sujet. C’est le nom d’une rivière sacrée en Amazonie mais cela veut aussi dire stupide en turc!"

"Les petits gamins de la rue m’appelaient Pelé, je me battais avec eux parce que je n’aimais pas ce nom que je trouvais laid, confiait-il encore à la télévision française. Après, je suis allé à l’école, les mêmes petits m’appelaient Pelé, je me battais avec eux et j’étais exclu pendant deux jours. Toute l’école a fini par m’appeler Pelé, puis toute la ville. Maintenant, j’aime bien mon nom."