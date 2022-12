Mort de Pelé: un cercle très fermé pour accompagner les derniers instants du Roi

Pelé a été accompagné dans ses derniers instants par ses plus proches jeudi: ses filles, ses fils, sa mère âgée de 100 ans mais aussi sa troisième femme et deux de ses fidèles bras droits.

Ils auront accompagné le "Roi" jusque dans les derniers instants. Depuis une semaine, l'entourage de la légende brésilienne s'est relayé pour être présent autour de Pelé dans sa chambre de l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Jeudi matin, un cercle très fermé était présent auprès du triple champion du monde avant finalement l'annonce de son décès dans la soirée.

Accaompagné de sa mère âgée de 100 ans

Il y avait ses filles, Flavia et Kely, la dernière à avoir publié une photo sur les réseaux sociaux de la légende brésilienne, mettant en avant sa lutte et sa foi face à la maladie. Sa mère Céleste Arantes, âgée de 100 ans, était aussi présente aux côtés de son fils. Sa troisième femme Marcia Aoki, très protectrice. Ses fils étaient aussi là ainsi que Pépito et Marcus, ses bras droits durant des années.

Pelé s’est éteint à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer du côlon. Il avait été hospitalisé le 30 novembre dernier en raison de la dégradation de son état de santé.

"L'inspiration et l'amour ont marqué le parcours du roi Pelé, qui est décédé paisiblement aujourd'hui, indique un message publié sur son compte Instagram jeudi. Au cours de son voyage, Edson a enchanté le monde avec son génie du sport, arrêté une guerre, mené des actions sociales dans le monde entier et répandu ce qu'il croyait le plus être le remède à tous nos problèmes : l'amour. Son message devient aujourd'hui un héritage pour les générations futures. Amour, amour et amour, pour toujours."