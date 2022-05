Ligue 1: Gérard Lopez "n'abdique pas" malgré la situation de Bordeaux et "sera là" même en Ligue 2

Encore battu ce dimanche par Nice (1-0), les Girondins de Bordeaux sont 19es de Ligue 1 et aux portes de la Ligue 2. Mais les joueurs ont encore la confiance de leur président Gérard Lopez. Et ce quelle que soit l’issue de la saison.

"Je ne lâche pas". Tant que Bordeaux n’est pas relégué en Ligue 2, Gérard Lopez veut y croire. Le président exprime sa "confiance" vers ses joueurs après la 18e défaite de la saison ce dimanche contre Nice (0-1). "C'est triste, aussi pour les gens du club, pour les supporters qui restent derrière le club, constate le président girondin. Et même triste pour les joueurs. Je ne peux pas rentrer dans le vestiaire et faire une scène parce qu'ils n'ont pas lâché".

"La relégation? Si c'est le cas, je serai là"

"Quand on perd son foot, c'est compliqué, développe-t-il en zone mixte au micro de RMC Sport. Et on le perd parce que c'est la tête, pas parce qu'on ne sait plus jouer. On a encore des opportunités mais qui nous sont données par les autres équipes qui sont devant nous. Finalement on est en vie grâce aux autres. À un moment, il faudrait qu'on soit en vie grâce à nous-mêmes."

Avant les trois dernières journées de championnat, les Bordelais ont quatre longueurs de retard sur Saint-Étienne, barragiste, et six sur Clermont, premier non-relégable. "C'est triste de se dire que ce club pourrait descendre mais si c'est le cas, je serai là, tente de rassurer Lopez. Maintenant, je l'ai dit, l'objectif est de se maintenir et de continuer à travailler."

"Je n'abdique jamais, j'aimerais que l'équipe ait la même vision des choses"

Avant de donner des brèves consignes à ses troupes pour le triptyque final (contre Angers, Lorient et Brest): "Tout ce que je peux demander aux joueurs, ça peut être paradoxal quand on est 19e, c’est de se libérer. On ne l’a pas fait de toute la saison. (…) Je n’abdique jamais, quoi qu’il arrive. J’aimerais que l’équipe ait la même vision des choses". Selon lui, "il faut qu’il se passe un truc" pour que son club reste en Ligue 1 au terme du championnat.

Enfin, Gérard Lopez tient à apporter une précision sur son rôle au sein des Girondins: "J’interviens beaucoup plus que ce que les gens pensent. Il y a aussi une certaine hiérarchie à respecter, sinon c’est le chaos total. (…) On a vécu deux ou trois crises sur des conneries mais tout le reste se passe bien". Il reste trois matchs à son équipe pour lui donner raison.