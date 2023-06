N2: l'AS Cannes en passe d'être racheté par Dan Friedkin, propriétaire de l'AS Rome

Promue en National 2, l'AS Cannes va changer de propriétaire et passer entre les mains du producteur de cinéma américain Dan Friedkin, déjà propriétaire de l'AS Roma.

En vente depuis plusieurs mois, l’AS Cannes va changer de propriétaire. Présidé depuis quatre ans par l’ancienne patronne du RC Cannes Volley, Anny Courtade, l’AS Cannes va être rachetée par le producteur américain de cinéma Dan Friedkin, propriétaire de l’AS Rome depuis l’été 2020, club dans lequel il a investi près de 600 millions d’euros entre achat du club, réduction de l’endettement et injection de liquidités, rapportent Nice Matin et L'Équipe, confirmant ainsi une information divulguée par The Athletic. Dan Friedkin était proche d'un accord l'été dernier, les discussions étaient même très avancées, notamment avec la Ville de Cannes, partie prenante dans le rachat du club, mais le dossier avait finalement capoté.

Une conférence de presse à 15h

Depuis plus d’une soixantaine de dossiers sont arrivés sur le bureau de la présidente Anny Courtade ces derniers mois, sans qu’aucun ne parvienne à tirer son épingle du jeu. Dernièrement, un consortium d’investisseurs américains était entré en négociations exclusives avant de voir lui aussi son dossier retoqué, rappelle France Bleu. L'officialisation du rachat par Dan Friedkin devrait avoir lieu ce lundi 26 juin. Le maire de Cannes David Lisnard a indiqué dimanche soir qu’il tiendrait une conférence de presse ce jour à partir de 15h, ajoutant que "le club, qui a regagné trois divisions depuis sa relégation, a été restructuré, est sur le droit chemin sportif, financier et éthique".

L’AS Cannes, club formateur de Zinedine Zidane, plus beau fleuron d’un centre de formation jadis réputé, évoluait encore dans l’élite et disputait même la Coupe d’Europe au début des années 1990. Le club a connu la relégation en D2 en 1998 et ne s’est jamais relevé de sa relégation en National en 2001. En 2011, La DNCG, le "gendarme financier" du football français, l'avait rétrogradée de National en CFA. Puis le club, précipité dans un gouffre financier, a déposé le bilan en 2014, se retrouvant en DHR, l'équivalent de la 7e division. Neuf ans après avoir quitté le quatrième échelon du football français, l’AS Cannes a obtenu cette année sa promotion en National 2.

Il y a un an, lors des premières discussions, Dan Friedkin s’était montré très intéressé par l’équipe première masculine, mais aussi par l’équipe féminine. Il avait aussi entamé des démarches auprès de la mairie, qui possède les infrastructures afin de pouvoir réaliser travaux et investissements.