AS Roma: suspendu par l'UEFA, Mourinho claque la porte du "conseil des sages" de l'instance

Suspendu quatre matchs par la commission de discipline de l'UEFA pour avoir insulté l'arbitre de la dernière finale de Ligue Europa, José Mourinho est visiblement vexé. En réponse, l'entraîneur de la Roma a démissionné de l'UEFA Football Board.

Il claque la porte. Selon les informations de Sky Italia, José Mourinho renonce à être membre de l’UEFA Football Board, nom officiel du conseil des sages mis en place par l'instance européenne pour réfléchir sur divers sujets autour du ballon rond.

Une décision qui intervient au lendemain de la sanction infligée par la commission de discipline de l’UEFA à l’entraîneur de l’AS Rome en raison de ses insultes contre l'arbitre de la finale de Ligue Europa perdue le 31 mai face au Séville FC. Après une rencontre particulièrement tendue et qui s’était conclue aux tirs aux buts, une vidéo tournée dans le parking du stade de Budapest avait montré le technicien portugais lançant à plusieurs reprises à l'arbitre principal, l'Anglais Anthony Taylor, "putain de honte, c'est une putain de honte".

Un mail envoyé à l'UEFA

Mourinho sera privé de banc pour les quatre premières rencontres de Ligue Europa de la Roma lors de la saison 2023/2024. L'UEFA a également condamné son club à 55.000 euros d'amende ainsi qu'à un match à l'extérieur sans supporters en raison d'une série d'infractions, soit "l'allumage de fumigènes, le jet de projectiles, des dégradations et mouvements de foule", et le "comportement incorrect" de son équipe.

En réponse, Mourinho a envoyé un mail à l'ancien international croate Zvonimir Boban, actuel directeur technique de l’UEFA, pour l’informer de sa décision de quitter l’UEFA Football Board, cette structure regroupant différentes personnalités parmi lesquelles Fabio Capello et Carlo Ancelotti chargées de formuler des propositions sur l'évolution du jeu. "Cher Monsieur Boban, j'ai le regret de vous informer qu'avec effet immédiat, je démissionne de mon poste au sein de ce groupe. Les conditions auxquelles je croyais fermement lors de mon adhésion ne sont plus réunies et je me sens obligé de prendre cette décision. Je vous demande de bien vouloir communiquer ma décision au président, M. Aleksander Ceferin", a écrit Mourinho à l’attention de Boban.