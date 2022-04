National: non, Rolland Courbis n’a pas signé au FC Sète

Depuis jeudi soir, Rolland Courbis est annoncé comme nouvel entraîneur du FC Sète, en National. Ce vendredi, le consultant de RMC et ancien coach de Montpellier ou Caen dément ces informations et explique les raisons de ce malentendu.

Rolland Courbis n’est pas le nouveau coach du FC Sète. Contrairement aux informations diffusées depuis plusieurs heures, l’ancien entraîneur de Caen ou de Rennes ne prend pas la tête du club de National, actuellement 14e sur 18. "Ce n’est pas nouveau que j’ai de la sympathie pour cette région, confie ‘coach Courbis’ pour RMC Sport, où il est consultant. Mes deux passages à Montpellier m’ont permis d’apprécier la région et cette ville de Sète. J’ai lu que j'allais entraîner Sète, il y a un malentendu. J’ai été invité il y a trois semaines par des amis pour parler football et de la situation délicate du club en National."

"J’ai été invité, ça m’a permis de croiser Nicolas Guibal que j’ai connu à Montpellier, poursuit Rolland Courbis. Lui donner quelques petits détails, des idées, quand on est dans le sprint final pour ne pas descendre, je ne veux pas m’en priver et si ça peut l’aider tant mieux." Le malentendu concerne même la photo publiée sur les réseaux sociaux qui date de plusieurs semaines: "Je ne suis pas en train de signer mon contrat sur cette photo", sourit Rolland Courbis.

Il espère être le "porte-chance" du club héraultais

Le "Coach" garde quand même un œil avisé sur le championnat de National et sur les débordements lors du dernier match de Sète sur la pelouse du Red Star. "Sète mène 1-0 à la 35e minute et il y a match arrêté à cause des pétards et des fumigènes. Je pense qu’il est impossible que le Red Star n'ait pas match perdu, confie Rolland Courbis. Sète est responsable de ces incidents car ils ont eu la mauvaise idée d’ouvrir le score. Les supporters étaient venus pour protester contre le rachat du club et ils n’ont pas supporté de voir Sète ouvrir le score. Aujourd’hui, les instances du football qui décident de ce qui va se passer sur ce match, ne prendront jamais le risque de donner des idées aux équipes qui reçoivent de balancer des pétards quand l’équipe perd 1-0 afin de donner le match à rejouer."

En attendant, Rolland Courbis reste consultant sur RMC et espère devenir le "porte chance" du FC Sète pour cette fin de saison. "S’ils battent Orléans ce soir je pense qu’ils vont encore m’inviter pour manger un bon morceau dans un bon restaurant", conclut le "Coach".