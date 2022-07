Bordeaux: les Girondins mettent la pression sur la FFF avant le passage devant le CNOSF

Alors que le recours des Girondins de Bordeaux devant le CNOSF sera examiné le 19 juillet prochain selon L'Equipe, le club bordelais a publié ce lundi sur son compte Twitter un long message dans lequel il fait pression sur la FFF. Le communiqué rappelle notamment que le Tribunal de commerce de Bordeaux avait validé le plan de financement, mais que malgré cela la DNCG avait décidé de reléguer administrativement le club en National 1.

Toujours dans l'attente d'une réponse définitive sur leur avenir, les Girondins de Bordeaux ont décidé de prendre les devants ce lundi en publiant un long message sur leur compte Twitter remettant en cause la DNCG et les déclarations du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Ils estiment qu'au vu des règles et de ses finances, le club est en capacité d'évoluer en Ligue 2, et non en National 1 comme établi par la DNCG.

Les Girondins demandent à la FFF de respecter "les règles de droit"

"Comme beaucoup d'entre vous, nous voulons que le dossier des Girondins soit jugé sur le fond sans une quelconque intention de nuire au club, à ses prêteurs et à l’actionnaire", commence le communiqué alors que Gérard Lopez est souvent mis en cause dans sa façon de financer ses clubs.

Le club interpelle ensuite la FFF en lui demandant de "respecter les règles de droit à l'égard d'un club légendaire", mentionnant ses 300 salariés et ses "millions de fans". "Contrairement aux affirmations de Noël Le Graët, président de la FFF, vraisemblablement mal informé, le FCGB n'est pas en cessation de paiements et c'est la justice qui le dit", rappelle les Girondins alors que le dirigeant avait fait le parallèle avec le cas de Strasbourg en 2011 qui était en cessation de paiement.

Le tribunal de commerce favorable aux Girondins

Alors que Sud-Ouest révélait ce dimanche que le plan de financement avait été validé au préalable par le Tribunal de commerce et que celui-ci avait notifié quatre "erreurs manifestes" dans la décision de la DNCG, Bordeaux s'insurge : "La FFF a refusé de tenir compte d'un plan de financement avec un avis favorable du Tribunal de commerce le 4 juillet dernier, qui sécurise les 40M€ et assure le budget pour la L2, avec toutes les garanties financières nécessaires."

"Ce plan, élaboré avec l’ensemble des parties prenantes, a été validé par les commissaires aux comptes, experts-comptables et conciliateurs de justice", rappelle le club. Il reproche aussi à la Fédération une condition préalable à l'entrée en vigueur de cet accord qui "n'existe nulle part" et ajoute que celui-ci est "parfaitement valable".

"Le club a réuni les conditions pour évoluer en Ligue 2"

"Tout est prêt pour un début de championnat au 30/07" annonce le club, alors que son appel devant le CNOSF ne sera évalué que le 19 juillet prochain comme le rapporte L'Equipe. Un calendrier donc très serré, qui empêche les Girondins de planifier correctemment sa saison. Si le CNOSF approuve le plan de financement des Bordelais, le comité exécutif de la FFF sera amené à réévaluer sa décision, puisque celle du CNOSF n'est que consultative. En cas de refus de l'une des deux institutions, le club serait contraint de s'en remettre au Tribunal administratif, ce qui allongerait encore les délais avant une potentielle reprise en Ligue 2.

"Le club a réuni les conditions pour évoluer en Ligue 2 le 30 juillet - nous nous battrons jusqu'au bout pour que la justice soit respectée" conclut le communiqué, qui laisse les internautes poser leurs questions via un hastag.