Bordeaux: réduction de la dette, vente de joueurs... Lopez détaille son plan pour sauver les Girondins

Invité mardi soir de l'After Foot sur RMC, Gérard Lopez, président des Girondins de Bordeaux, a fait un nouveau point sur les solutions financières mises en oeuvre pour tenter de sauver le club et de le ramener en Ligue 2.

Déjà convaincu que le dossier des Girondins de Bordeuax aurait dû être validé en appel face à la DNCG, Gérard Lopez avance un argument supplémentaire pour faire annuler la rétrogradation administrative en National 1 pour raisons financières. En plus d'avoir fait bloquer 14 millions d'euros en plus pour un éventuel renflouement, le président-propriétaire affirme que la dette est désormais réduite de 75%, grâce à un accord avec les créanciers.

"J'ai fait bloquer 24 millions d'euros au lieu des 10 prévus au départ. Ils sont mis sous séquestre à la main du club. Si le club reste en Ligue 2, l'argent lui revient", explique Gérard Lopez, invité mardi soir de l'After Foot sur RMC. En ce qui concerne la dette, celle-ci est précisément réduite de 40 millions d'euros. "On a trouvé un accord avec les prêteurs", dit l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. King Street et Fortress ont ainsi accepté que la dette passe de 53 à 13 millions d'euros.

Des offres écrites pour quatre joueurs

Gérard Lopez continue de rappeler également que des ventes de joueurs sont prévues. "14 millions d'euros sont prévus", dit le dirigeant, affirmant ensuite que cet argent, tout comme l'intéressement sur le transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, va être injecté dans le club et non pas utilisé pour rembourser immédiatement la dette.

Sur les ventes de joueurs, Gérard Lopez assure avoir reçu des "offres écrites" pour quatre joueurs: 6 M€ pour Hwang Ui-Jo, 9 M€ pour Jean Onana, 10-11 M€ pour Sékou Mara et 11-12 M€ pour Alberth Elis. À propos de ce dernier, "on parlait de Leeds, mais Leeds n'a pas émis d'offre", précise-t-il. En parallèle, malgré la situation extrêmement délicate, des arrivées se préparent avec des "joueurs en train d'être recrutés".