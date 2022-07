EN DIRECT - Bordeaux en N1: "Le club va exercer un recours", confirme le directeur général

Thomas Jacquemier, directeur général délégué des Girondins de Bordeaux, a réagi à la situation du club au micro de RMC Sport.

"C’est une décision incompréhensible et inacceptable, glisse-t-il. Depuis qu’on travaille sur cette décision de rétrogradation de la DNCG (en première instance, ndlr), on a réussi à arracher un nouvel accord avec nos créanciers qui bouclait en totalité nos besoins de financement. Cette décision menace clairement un très gros club français et 300 emplois. Le club ne va pas en rester là et va exercer un recours. On va se concentrer sur cette nouvelle procédure."

M.A.