"L’impression de perdre un grand frère", le témoignage fort de l’intendant historique de Sochaux

Freddy Vandekerkhove, l’intendant historique de Sochaux, en poste depuis 1999, s’est confié à RMC Sport à l’heure où le club doubiste est menacé de disparaître en raison de ses problèmes financiers.

Il a pris ses fonctions à la fin du siècle dernier. En 1999 précisément. Et depuis vingt-quatre ans, Freddy Vandekerkhove œuvre en coulisses pour la réussite du FC Sochaux. Une deuxième famille pour l’intendant historique, forcément très inquiet à l’heure où le club doubiste, au bord du dépôt de bilan, risque de disparaître de la carte du football français.

"C’est une institution. J’ai l’impression de perdre un grand frère, une personne très proche de moi, confie-t-il à RMC Sport. Ce stade, ces émotions vécues, les bons et les mauvais moments, avec ce public fier de son équipe… C’est un club historique, qui a créé le football professionnel et qui est resté pendant longtemps le plus ancien en Ligue 1."

"Ce serait un cataclysme pour la région"

"Ce club a véritablement une histoire, appuie Vanderkerkhove. On a toujours eu une belle image de ce club, à valeur humaine, avec de la rigueur. Ici, on prône toujours la rigueur et le respect. Aujourd’hui, c’est bien dommageable de voir ce qu’il se passe, ça ne représente pas notre région. Ce serait un cataclysme pour la région, parce qu’on est dans une cité ouvrière, où le football du week-end est une partie importante. Toutes les générations commencent à arriver au stade. Mes deux enfants sont fans de Sochaux. J’espère qu’on n’enlèvera pas ça à toute une région et son public."

La veille, Pierre-Alain Frau, légende locale et entraîneur des U19, avait lui aussi exprimé son angoisse à notre micro: "On pensait que le club avait les reins solides pour supporter tout ça et partir sur quelque chose de nouveau où on aurait pu participer. On n’imaginait surtout pas que le club risquait de disparaître. On se demande comment on a pu en arriver là sans rien voir."

Deux repreneurs potentiels se sont manifestés

Frankie Yau, le président de Sochaux, relégué en National par la DNCG, s’est montré très clair sur la situation du club: soit il est repêché en Ligue 2, soit il devra déposer le bilan. A moins que des repreneurs se manifestent et sauvent la situation. C’est ce qu’espèrent les supporters sochaliens et les amoureux du club. Selon nos informations, deux candidats sérieux se sont penchés sur le dossier ces derniers jours, dont un investisseur français.