Sochaux: "Déçu" et "dans l'incompréhension", Frau veut garder espoir pour son club

Actuel entraineur de l'équipe des moins de 19 ans du FC Sochaux et légende locale, Pierre-Alain Frau est revenu ce lundi sur la situation financière difficile de son club, au bord du dépôt de bilan.

"On l'a appris dans les journaux comme tout le monde... Je n'ai pas plus d'informations que le supporter moyen." Il a beau être une légende du FC Sochaux et l'actuel entraineur de l'équipe des moins de 19 ans, Pierre-Alain Frau est aussi impuissant que le premier venu face aux malheurs qui affligent le club doubiste, relégué en National 1 par la DNCG, gendarme financier du football français, et au bord du dépôt de bilan. Rencontré ce lundi au centre de formation des Lionceaux, il a quand même tenu à rester optimiste, malgré la situation.

Une situation inconfortable pour les salariés

"On pensait que le club avait les reins solides pour supporter tout ça et partir sur quelque chose de nouveau où on aurait pu participer, a d'abord regretté l'ancien attaquant au sujet de son club formateur. On imaginait surtout pas que le club risquait de disparaître. On se demande comment on a pu en arriver là sans rien voir. " Ce lundi, le président du club Frankie Yau s'est montré très clair sur la situation des Lionceaux. Pour lui, il n'existe que deux scenarios possibles: le repêchage en Ligue 2 ou le dépôt de bilan.

La situation est donc forcément inconfortable pour les actuels salariés du club, dont fait partie Frau, qui a notamment assuré l'intérim sur le banc de l'équipe première en fin de saison. "Beaucoup de monde a prolongé au niveau du staff technique au mois de mai-juin, sans qu'on soit prévenus qu'il pouvait y avoir des difficultés. On a eu l'impression de s'être un peu fait avoir, on nous a pas tenu informés, fustige-t-il. Aujourd'hui, on est encore dans l'espoir qu'une solution qui soit trouvée. Maintenant, il faut quelqu'un qui amène de l'argent, sinon ça va droit dans le mur."

"Sochaux n'est pas mort"

Pour autant, le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2004 sous le maillot sochalien refuse de se résigner, s'alignant sur la position de beaucoup de supporters du club où "il a fait toutes ses classes". "On est dans le foot, donc tant que le coup de sifflet final est pas donné, il peut se passer des choses, relativise "PAF". On a envie que ça continue, on essaie de bien travailler pour que ça continue d'exister, on espère et on croise les doigts. On sait que quelque chose d'important s'est créé, que le FC Sochaux n'est pas mort et qu'il va encore se passer de belles choses ici. Si ça repart, une force supplémentaire se sera dégagée de ça."

Reste maintenant à espérer que ce message soit entendu par de potentiels repreneurs. D'après des informations de RMC Sport, deux prétendants sérieux se seraient déjà penché sur le dossier ces derniers jours, dont un investisseur français. Les propriétaires chinois espèrent trouver un repreneur prêt à investir au moins 12 millions d’euros, afin de saisir le CNOSF dans les prochains jours, pour être réintégré à la Ligue 2, dont la nouvelle saison débutera le 5 août.