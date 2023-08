National 1: Sochaux fixé sur son sort ce jeudi devant la DNCG

Selon les informations de RMC Sport, le FC Sochaux-Montbéliard va présenter un budget d’environ 15 millions d’euros ce jeudi à la DNCG. Si ce budget est validé, le club restera en National 1. S’il est refusé, il déposera le bilan.

C’est le dernier épisode d’un feuilleton qui aura tenu les supporters des Jaune et Bleu en haleine tout l’été. Ce jeudi 17 août, après une audience devant la DNCG à 12h15, le FC Sochaux-Montbéliard saura s’il peut participer ou non au championnat de National 1.

Les nouveaux propriétaires du club – dont l’accord de reprise dépend du maintien en National 1 - menés par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, présenteront un budget pour la troisième division au gendarme financier du football français. Selon les informations de RMC Sport, ce budget sera d’environ 15 millions d’euros.

Près de 40 investisseurs français

"Je pense qu’on a un dossier concret. Celui d’un club qui descend de Ligue 2 à National, avec une situation économique dégradée, mais je pense que la DNCG peut entendre que le dossier est rassurant pour elle", nous affirme Pierre Wantiez, qui a mené la reprise du club avec Jean-Claude Plessis, l’ancien président du FCSM.

Depuis l’échec en juillet du rachat de Sochaux par Romain Peugeot, l’arrière-petit-fils du fondateur du FCSM, les deux hommes ont rassemblé autour d’eux près de 40 investisseurs pour sauver le club du dépôt de bilan. Car si le budget National 1 n’est pas validé, le club filera droit vers le dépôt de bilan, la perte de son statut professionnel, et la cinquième division, voire pire.

Au total, les près de 40 investisseurs, tous Français, ont investi plus de 5 millions d’euros selon nos informations. Le reste du budget provisionnel est complété par les collectivités, les revenus ainsi que des ventes de joueurs déjà effectuées.

"L’argent est là"

"On n’est pas dans du virtuel avec des gens qui nous promettent. Tous les investisseurs qui se sont engagés ont versé leur contribution. L’argent est là", précise Pierre Wantiez. "On apporte de l’argent, qui est de l’argent français. Les supporters ont aussi apporté plus de 400.000 euros. C’est la mobilisation d’un territoire. Je n’ai pas d’incertitudes, d’interrogations. On connait toutes les entreprises. On est dans un schéma extrêmement simple, pas de montage financier ou de holding", continue-t-il.

"L’engagement qu’on avait pris c’était d’apporter des garanties, et on pense l’avoir fait. On espère que la DNCG pensera comme nous, ajoute celui qui était déjà directeur de Sochaux de 2000 à 2008. On a donné tout ce qu’on était capables de donner".

Parmi les investisseurs, l’association Sociochaux. En réunissant plus de 6 200 "socios", elle a récolté plus de 478.000 euros grâce à une levée de fonds. Les supporters vont donc intégrer le capital du club, si le maintien en N1 est entériné.

"Si on obtient le feu vert en N1, ce sera la première fois en France que des supporters sont admis au conseil d’administration et à la gouvernance d’un club professionnel, sans qu’il repasse par le statut amateur. Ça ferait rentrer le supporteriat dans une nouvelle ère", estime Florian Pasqualini, vice-président de l’association.

Verdict dans l’après-midi?

Toujours faut-il que la DNCG valide le budget qui leur sera présenté ce jeudi. L’audience débutera à 12h15 en visio-conférence. Puis il faudra attendre la réponse du gendarme financier. "Le plus tôt sera le mieux, puisque nos nerfs sont mis à rude épreuve", ironise Pierre Wantiez. La direction sochalienne espère connaître le verdict dans l’après-midi.