National: avant la DNCG, accord pour l’entrée des supporters de Sochaux au capital du club

Une association de socios du FC Sochaux a signé ce mercredi un accord avec les repreneurs du club doubiste pour une entrée au capital des Lionceaux. Les supporters feront donc partie des investisseurs si la DNCG valide le maintien de l’équipe en National.

Maintenu sportivement en Ligue 2 mais finalement relégué par la DNCG et au bord de la faillite, Sochaux ne sait toujours pas dans quel championnat il évoluera en 2023-2024. Après le départ des propriétaires du groupe chinois Nenking et le retour de certains investisseurs historiques, le club doubiste a annoncé mercredi un accord avec les supporters pour leur entrée au capital des Lionceaux. Une bonne nouvelle avant le passage, crucial pour l’inscription en National, des dirigeants sochaliens devant la DNCG ce jeudi.

"Les porteurs du projet FCSM2028 et l’Association Sociochaux ont conclu ce mardi 15 août 2023 un accord historique, à l’occasion du bouclage d’un deuxième tour de table d’investisseurs privés, a confirmé Sochaux dans un communiqué. L’adhésion de l’Association Sociochaux à FCSM 2028 entérine, en cas d'inscription du FCSM en championnat de National 1, le principe de l’entrée de l’association Sociochaux au capital et à la gouvernance du club."

Un apport minoritaire mais symbolique

Un peu à l’image du modèle des socios du Barça ou du Real Madrid, les fans de Sochaux entendent ainsi avoir leur mot à dire sur la destinée de leur club de cœur. Si cet accord reste soumis au maintien des Lionceaux en National par la DNCG, il prévoit un apport de "400 000 euros en deux versements" dans les caisses de la formation doubiste.

Un partenariat éventuel qui donne également un peu plus de poids avant l’audition prévue ce jeudi auprès du gendarme financier du football français. Partie prenante de la survie du club, les supporters veulent avoir un impact sur la future gestion du FCSM.

"Il répond à l’urgence et concrétise l’immense mobilisation des supporters (qu’ils soient sochaliens ou d'autres clubs, de la Franche-Comté comme du monde entier) pour aider à la survie et au renouveau du FC Sochaux-Montbéliard, a encore poursuivi le club via son communiqué. Il dessine aussi la voie à suivre pour la reconstruction du club sur la durée, appuyée sur toutes ses parties prenantes."