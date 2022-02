National: la grosse colère à la Leonardo de l'entraîneur de Châteauroux sur l'arbitrage

Tenue en échec par Bourg-Péronas lors de la 23e journée de National 1, Châteauroux s'est vu refuser deux buts, ce qui a entraîné la grosse colère de Mathieu Chabert, le coach de la Berrichone. Lequel a cité la sortie récente de Leonardo avec le PSG.

Une colère froide. Quelques minutes après le match nul de Châteauroux face à Bourg-Péronas (1-1) lors de la 23e journée de National 1, Mathieu Chabert, le coach de la Berrichone, ne cachait pas sa colère envers l'arbitrage.

"Je n'ai absolument rien à reprocher à mes joueurs. C'était une grosse bataille tactique, on a vu un très beau match de National, voire de Ligue 2. On a vu des joueurs qui se sont battus, cela a été un ping pong tactique et je pense que les trois points étaient mérités. Tout le monde a vu la conférence de Leonardo du PSG? Vous enlevez le Paris Saint-Germain et vous mettez Châteauroux", a fustigé l'entraîneur de la "Berri" en conférence de presse.

"L'arbitrage est un scandale"

Mathieu Chabert est resté deux petites minutes devant les journalistes et n'a pas digéré les deux buts refusés à son équipe, dont un dans les dernières minutes, alors que le score était à 1-1.

"C'est un scandale et c'est un vol. C'est leur dernière saison en tant qu'arbitre, ils sont en freelance, ils viennent visiter, tacle le technicien. Et nous, le staff, les joueurs, on joue notre carrière. Si on gagne ce match, je vous garantis qu'à la fin de l'année on sera en Ligue 2. Mais on y sera quand même. C'est un scandale sur les deux buts refusés! Je suis le plus compréhensif possible, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, il faut arrêter de voler les gens. On méritait de rentrer avec les trois points. Malheureusement, ce n'est pas la faute de Châteauroux si on n'a pas pris les trois points."

Mené sur un but de Quarshie, Châteauroux a su réagir dans le dernier quart d'heure grâce à Vargas. Avec ce nul, la Berrichone reste sixième de National 1, à cinq points du podium et de leur adversaire du soir.