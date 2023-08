National: le Red Star cache le nom d'un de ses joueurs lors des matchs amicaux

Bissenty Mendy, capitaine du FC Annecy la saison dernière, s'entraîne et a joué des matchs de préparation avec le Red Star. Mais il n'a pas encore officiellement signé et sur les réseaux sociaux, le club francilien remplace son nom par un autre pour éviter la polémique.

Bissenty Mendy a débuté son histoire avec le Red Star dans le secret ou presque. Capitaine d'Annecy la saison passée en Ligue 2, le défenseur central français s'entraîne et a joué plusieurs matchs de préparation avec le club audonien, avant la reprise du National. Mais comme révélé par Le Parisien, sur les réseaux sociaux du Red Star, aucune mention de son nom n'est faite.

A la place, sur les compositions d'équipes publiées avant les rencontres amicales des derniers jours, c'est le nom de Sanogo qui apparaît. S'il y a bien un Aziz Sanogo dans l'effectif du Red Star, c'est Bissenty Mendy qui jouait par exemple face au Mans, vendredi dernier. Son nom est inscrit sur les feuilles de matchs, pour des raisons d'assurance, mais n'est pas dévoilé publiquement.

Prolongé automatiquement à Annecy en cas de maintien en L2

En cause, un imbroglio causé par la situation de Sochaux. Le contrat de Mendy avec Annecy courait jusqu'à cet été, avec une prolongation automatique en cas de maintien du club en Ligue 2. Suite à la relégation sportive du club haut-savoyard, le Français a souhaité revenir en région parisienne, d'où il est originaire, et donc s'engager avec le Red Star. Mais Annecy a été repêché en L2 jeudi soir à la place de Sochaux, et a même disputé sa première rencontre de championnat samedi soir (défaite 4-1 face à Guingamp).

Absent lors de la reprise de l'entraînement à Annecy, Bissenty Mendy n'aurait encore rien signé avec le Red Star et attendrait donc de voir sa situation régularisée. Le dossier doit être examiné mardi par la commission de conciliation de la LFP, d'après Le Parisien. Les instances doivent déterminer si le maintien administratif, quelques jours seulement avant la reprise de la Ligue 2, valide le contrat du joueur.

Annecy a déjà été confronté à un cas de figure similaire avec Alexandre Philiponeau, qui s'était engagé avec Concarneau suite à la relégation. Les deux clubs ont trouvé un accord ces derniers jours et ce pourrait être le dénouement avec le Red Star également. Selon le Dauphiné Libéré, les Annéciens souhaitent réclamer une indemnité de transfert pour Mendy. Le championnat de National, lui, débute vendredi.