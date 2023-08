Red Star: Habib Beye juge inconcevable d’écarter un joueur qui fait le ramadan

Habib Beye, entraîneur du Red Star, est revenu sur la gestion du ramadan qui a agité la dernière saison en France. L’ancien défenseur dénonce un débat stérile et rappelle que les staffs techniques ont largement les moyens d’anticiper.

La gestion du ramadan a entraîné de nombreux débats dans le foot français la saison dernière. Antoine Kombouaré, entraîneur de Nantes, a ainsi clairement assumé de se passer de son joueur international algérien Jaouen Hadjam pour un match. L’affaire Christophe Galtier, accusé entre autres d’avoir demandé à des joueurs de confession musulmane de ne pas jeûner lorsqu’il était à Nice, a accentué les discussions sur le sujet. Pour Habib Beye, entraîneur du Red Star (National 1), ce débat est stérile.

"Je n'ai pas le droit d'imposer quelques chose"

"Le débat dans les médias n’avait pas lieu d’être parce que tu n’as pas parlé du fond, tu as jugé la forme", a-t-il regretté dans l’émission Le club des cinq. L’ancien défenseur de l’OM estime que la période a largement le temps d’être anticipée et préparée. "Lorsque nous nous sommes vus avec Reda (Hammache, directeur sportif du Red Star, ndlr) le 26 juin, quand on regarde l’effectif, on sait qu’on a 14 joueurs qui font le ramadan, a-t-il ajouté. On ne découvre pas la veille du ramadan qu’on a 14 joueurs qui vont le faire puisque c’est nous qui les avons recrutés. Tu sais qu’ils vont faire le ramadan six mois avant et c’est quelque chose que tu vas préparer."

Lui s'interdit d’écarter un joueur en raison de sa décision de jeûner. "Je n’aime pas cette logique de dire: ‘lui fait le ramadan et ça marche, lui le fait et ça ne marche pas’, poursuit-il. Ce n’est pas ça l’idée. Avec Reda, on les a vus, on les a accompagnés. Je suis né d’une maman française et d’un papa sénégalais, d’une maman catholique et d’un papa musulman. J’ai dit à mes joueurs: ‘je ne vais rien vous imposer, c’est votre foi et elle vous appartient, je respecte ça à un million de pour cent. Celui qui veut jeûner jeûne, celui qui ne veut pas jeûner les jours de match, ne jeûne pas. Par contre, mon devoir de coach, c’est la logique de performance dans votre accompagnement pour que vous restiez performant individuellement et qu’on reste performant en tant qu’équipe’."

Foot et ramadan sont-ils compatibles ? / Partie 3 – 04/04 9:09

"Le plus important pour moi, ce n’est pas d’imposer quelque chose, je n’en ai pas le droit, conclut-il. Je n’ai pas le droit de dire à un joueur: ‘parce que tu fais le ramadan, tu ne joueras pas’. C’est impossible dans mes valeurs parce que je l’ai recruté, je l’ai pris dans mon équipe. Ce serait malhonnête de dire à un joueur sept mois après: ‘tu ne peux pas jouer parce que tu fais le ramadan’. Quand tu travailles avec 14 joueurs qui font le ramadan, tu sais que tu vas être impacté dans ta logique d’entraînement. Tu n’es pas impacté dans ta première semaine mais quand tu arrives en semaine 3/semaine 4, tu sais que les joueurs vont être impactés physiquement et c’est normal. Notre travail, c’est de les accompagner."