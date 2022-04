National: puni après les incidents contre Sète, le Red Star jouera à huis-clos

Une semaine après des incidents ayant conduits à l’arrêt de son match contre Sète, le Red Star indique que la FFF a sanctionné le club de huis-clos à titre conservatoire. Sa rencontre face à Sedan vendredi prochain se déroulera donc sans public.

Après les débordements, les premières sanctions. "En attendant que le club ne soit auditionné la commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Football a décidé, à titre conservatoire, que les rencontres organisées par le Red Star FC devront désormais se dérouler à un huis-clos total", écrit le club audonien dans un communiqué.

Le potentiel rachat de 777 Partners à l'origine de la colère des supporters

Le 15 avril dernier, la rencontre entre le Red Star et le FC Sète comptant pour la 30e journée de National 1 a été définitivement interrompue après 37 minutes de jeu et de premiers arrêts à la suite de débordements en tribunes, particulièrement des "jets répétés d’engins pyrotechniques sur le terrain". Les supporters avaient fait part de leur mécontentement à la suite du rachat annoncé de 777 Partners, fonds d’investissement américain.

Alors qu’il reste deux matchs à domicile au Red Star cette saison, le club est donc d’ores et déjà certain de disputer le prochain, le 29 avril contre Sedan, sans son public. "Le Red Star prend acte de cette décision et rappelle qu’il condamne ces comportements inédits et inacceptables qui ont empêché les supporters du Red Star FC de vivre une soirée normale, et privent désormais les amoureux de l’Étoile Rouge de venir à Bauer", conclut le communiqué. À trois matchs du terme de la saison, le Red Star n’est que 11e de National, avant de vivre une intersaison qui s'annonce agitée.