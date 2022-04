Red Star: le maire de St-Ouen invite "l'investisseur américain" à "entendre" la colère des Ultras

Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine, était présent ce vendredi lors de la rencontre de National 1 entre le Red Star et le FC Sète, qui a été arrêtée par des ultras qui ont lancé des engins pyrotechniques sur la pelouse. Les fans du club ont manifesté leur colère face au rachat annoncé par un fonds d'investissement américain. L'élu invite 777 Partners à entendre les revendications.

La rencontre de National 1 ce vendredi entre le Red Star et le FC Sète a été définitivement arrêtée en raison de plusieurs incidents survenus au Stade Bauer. En cause: face à l'annonce ces derniers jours de négociations pour le rachat du club audonien par le fonds d'investissement américain 777 Partners, les ultras ont jeté à plusieurs reprises des engins pyrotechniques sur la pelouse pour exprimer leur mécontentement.

"777 not welcome", ont brandi notamment dans les tribunes les Ultras. La partie a été définitivement stoppée à la 38e minute. Elle avait repris une deuxième fois après une pause de 50 minutes.

"On regrette la situation et j'espère que la sécurité des spectateurs soit bien préservée. Mais ensuite, c'est regrettable car au Red Star, il y a toujours eu une ambiance apaisée et sereine, commentait avant la dernière interruption Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine. C'est ce qu'on essaie de faire depuis notre prise de responsabilités. Mais il faut vraiment que le nouvel investisseur, 777 Partners, entende les inquiétudes, remarques, observations et revendications des supporters."

"Il faut que les valeurs du club soient bien préservées"

La pelouse a été brûlée par les fumigènes dans cette affaire alors que les fans chantaient des "on a gagné" après la décision des officiels. "J'invite vraiment à une discussion apaisée et calme entre les différentes parties, lançait Karim Bouamrane. Il faut que les valeurs du club soient bien préservées et d'autre part que le projet porté par 777 Partners puisse être discuté, débattu et que tout le monde y trouve son intérêt. Aujourd'hui, peu importe les revendications aussi légitimes qu'elles soient, il faut toujours respecter le cadre de la sécurité, surtout celui des joueurs."

777 Partners était candidat un temps au rachat pour Saint-Etienne. Si la société n'a pas acquis les parts du club du Forez, elle a réalisé d'autres prises dans le monde du football avec le rachat du Genoa ou en devenant actionnaire minoritaire du FC Séville ou du Vasco de Gama. Pour le Red Star, si Patrice Haddad, l'actuel président, est prévu pour rester en place, le club devrait être racheté à hauteur de 100%. Il faudra donc passer outre la gronde des supporters ou entendre leur colère pour réaliser cette vente.