Red Star: un maillot des 125 ans très spécial

Le Red Star a rendu public ce jeudi le maillot conçu spécialement à l’occasion de ses 125 ans. Un modèle en forme d’hommage au palmarès et à l’histoire du club francilien.

Maintenu en National au terme d’une campagne 2021-2022 un peu agitée en coulisses, le Red Star tentera de lutter pour la montée en Ligue 2 lors de la prochaine saison. L’emblématique club de la région parisienne va également fêter ses 125 ans en 2022 et a dévoilé ce jeudi le maillot anniversaire dessiné pour cette occasion. A l’issue d’un concours où près de 5.000 fans ont pu voter pour leur modèle préféré, la tunique imaginée par Phil Delves a remporté le plus de suffrages.

"Je suis reconnaissant de pouvoir jouer un petit rôle dans l’histoire de ce merveilleux club, s’est justifié le vainqueur du concours dans un communiqué publié par les pensionnaires du stade Bauer. Merci à l’Étoile Rouge et à Fiverr pour l’organisation de ce concours, et surtout merci aux fans qui ont voté pour mon design. Un maillot de football n’est jamais l’œuvre d’une seule personne, c’est un symbole qui lie un club, ses joueurs et ses supporters. J’espère que ce maillot anniversaire sera celui dont le club et ses supporters pourront être fiers pendant de nombreuses années."

Un rappel des trophées en Coupe de France

Présenté par le Red Star comme un passionné de football et collectionneur de maillots, l’intéressé s’est fait connaître dans le milieu pour ses articles consacrés aux tenues de matchs ou ses propositions de design. Et même racheté par un fonds américain, le Red Star entend rester fidèle à ses valeurs et à son histoire. Une mémoire que Phil Delves s’est attaché à conserver en concevant le maillot des 125 ans avec son modèle blanc flanquée de cinq rayures vertes.

"Les rayures ont été un élément clé de l’identité du Red Star FC tout au long de son histoire, a encore expliqué l’auteur de la tunique choisie par les fans. Et le maillot du 125ème anniversaire reprend ce look avec cinq rayures vertes sur le buste représentant les cinq Coupes de France remportées par le club."

Charge désormais à l’équipe entraînée par Habib Beye de briller en National et de rappeler aux supporters du Red Star les plus belles heures de leur club.