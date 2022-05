National 1: le Red Star officiellement racheté par le fonds américain 777 Partners

Le fonds d'investissement américain 777 Partners a officiellement acquis 100% des parts du Red Star (troisième division). Au grand dam de bon nombre de supporters, qui défendent la culture populaire du club, basé à Saint-Ouen.

Les supporters n'ont pas été entendus. Réputé pour sa culture populaire et son public passionné, le Red Star a officialisé mercredi son rachat par le fonds d'investissement américain 777 Partners, basé à Miami. Celui-ci a acquis 100% des parts du club de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), qui se trouve en milieu de tableau de troisième division (National 1). Le communiqué d'annonce précise que le président Patrice Haddad "poursuivra son engagement" à son poste.

"Le choix de 777 Partners découle d’un long processus durant lequel Patrice Haddad a identifié et sélectionné parmi les repreneurs qui s’étaient déclaré celui possédant le plus d’atouts et d’ambitions, ainsi qu’une vision sur le long terme, explique le Red Star. 777 Partners a ainsi été choisi à la fois pour accélérer le développement du club et son ambition sportive, mais également pour leur compréhension de l’identité du Red Star FC, qui fait depuis de nombreuses années la singularité du club".

"Conserver ce qui rend le Red Star unique"

Josh Wander, fondateur de 777 Partners, assure qu'il respecte "pleinement l'ADN du club" et promet d'agir "en conservant ce qui rend le Red Star FC unique". Un premier objectif à court terme est fixé: "monter en Ligue 2", condition pour que le club "retrouve son centre de formation".

Patrice Haddad est convaincu que ce rachat doit être considéré comme une bonne nouvelle pour le : "L'arrivée de 777 Partners nourrit de formidables espoirs. Aujourd’hui arrive un nouveau propriétaire profondément séduit par l’ADN populaire, créatif et éducatif du Red Star FC, ainsi que par sa volonté de mettre en avant la jeunesse du territoire de Seine-Saint-Denis et de l’Ile-de-France".

Les supporters étaient contre

Mi-avril, une banderole "777 not welcome" avait été déployée au stade Bauer, à l'occasion de la rencontre de championnat face à Sète. Les supporters en colère avaient provoqué l'interruption définitive du match (et une défaite sur tapis vert) en jetant des fumigènes sur la pelouse.

Le fonds d'investissement 777 Partners, présent par ailleurs dans l'aéronautique ou les assurances, contrôle notamment les clubs du Standard de Liège (Belgique), du Genoa (Italie) et de Vasco de Gama (Brésil), en plus de détenir "une participation importante" dans le Séville FC, selon ses termes. L'investissement dans le Red Star est estimé entre 10 et 19 millions d'euros.