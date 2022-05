Red Star: les supporters promettent "un combat de plusieurs semaines, mois ou années" contre le nouveau propriétaire

Après l’officialisation du rachat du Red Star par le fonds d’investissement américian 777 Partners mercredi, les supporters du club audonien continuent de s'opposer à cette transaction. Les pensionnaires de Bauer comptent bien faire entendre leur mécontentement dans les prochaines semaines.

“Il vient de faire un bras d’honneur à 125 ans d’histoire du Red Star.” C’est en ces termes que Vincent Chutet-Mezence, le porte-parole de la tribune Rino Della Negra du stade Bauer, qualifie la décision de Patrice Haddad de vendre le club de Saint-Ouen au fond d’investissement américain 777 Partners.

Ce mercredi, le Red Star et son président Patrice Haddad annonçaient fièrement la vente de l’Etoile Rouge au fonds d’investissement floridien. En négociation depuis le mois d’avril, cette transaction a pour but “d’accélérer le développement du club et son ambition sportive, mais également pour leur compréhension de l’identité du Red Star FC, qui fait depuis de nombreuses années la singularité du club."

"Cette attitude est très froide et méprisante"

Mais les supporters audoniens ne l’entendent pas de cette oreille. Pour eux, cette vente renie l’ADN du club. “Là, il y a une volonté de passer en force. J’ai l’impression qu’on s’est servi du Red Star et du côté populaire qu’il dégage comme l’ambiance, supérieure à certains clubs de L2, pour valoriser le club et mieux le vendre. Sinon on ne vend pas le Red Star, 11e de national, à ce prix-là (environ 19 millions d’euros), analyse Vincent Chutet-Mezence pour Le Parisien. Je ne suis même pas sûr que 777 Partners aurait été intéressé. Cette attitude est très froide et méprisante. Le rejet de 777 Partners est majoritaire au stade Bauer. (...) On digère l’annonce. On part dans un combat de plusieurs semaines, mois ou années."

Estimant que si “le club peut faire sa promotion et sa communication” autour de l’ambiance et de l’âme de Bauer, “c'est en partie grâce à eux”, le porte-parole de la tribune Rino Della Negra et les autres supporters affirment “qu’ils vont tout faire pour que 777 Partners s’en aille et qu’il en soit du même sort pour Patrice Haddad.”

Si pour le moment les supporters du Red Star sont toujours privés de tribune après les incidents contre Sète, liés à ce rachat, ils ne comptent pas en rester là et espèrent avoir raison de ce rachat à l’usure: “On veut nous faire marginaliser et nous faire passer pour une frange radicale. On va montrer que ce n’est pas seulement la volonté d’une cinquantaine de personnes. C’est partagé massivement. Il y a beaucoup de monde autour de nous. On fera tout pour que 777 Partners fasse rapidement ses valises.”

Les joueurs du club de Saint-Ouen concluront leur saison ce soir contre Concarneau dans un stade Bauer vide, une dernière fois avant de retrouver les traditionnels chants et éventuelles protestations.