Nice-Bâle: les autorités craignent la présence de supporters suisses, une bagarre a éclaté cette nuit

Malgré l’interdiction de déplacement de supporters du FC Bâle pour assister au quart de finale retour de Ligue Europa Conférence (ce jeudi à 21h), le dispositif policier reste très important à Nice. Une bagarre entre supporters des deux camps à d’ores et déjà eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Alors qu'aucun supporter de Bâle ne sera officiellement présent dans les tribunes de l'Allianz Riviera de Nice ce jeudi soir en marge du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence (21h), le dispositif policier reste encore conséquent autour de cette rencontre.

>> Toutes les infos avant Nice-Bâle EN DIRECT

Tout d'abord, au péage de la Turbie, une dizaine de fourgons des Unités de force mobile de la région sont positionnés afin de bloquer l'accès au territoire français aux supporters du FC Bâle, les gendarmes appliquant l'arrêté en vigueur. Ils seront encore présents pendant plusieurs heures. Ce jeudi matin, 16 bus ont rebroussé chemin et c'est maintenant plus de 700 supporters suisses qui sont présents à quelques kilomètres de là dans les rues de San Remo, ville italienne proche de la frontière.

Les policiers s'attendent à ce que des fans du FC Bâle essayent d'acquérir une place

La grande crainte des policiers et gendarmes présents sur le dispositif du soir avec qui RMC Sport a pu échanger est de croiser des supporters de Bâle autour et dans les travées du stade. Tous les policiers s'attendent à ce que des fans du FC Bâle essayent d'acquérir une place pour la rencontre sans porter les couleurs du club suisse. "Il n'y a pas qu'un accès pour venir à Nice, la frontière avec l'Italie c'est assez facile à surveiller, le reste...", complète un gendarme mobile présent sur place. Le dispositif autour et dans le stade, avec plus de 600 stadiers, doit permettre de contrôler cette situation, si elle arrive, et éviter les débordements.

Une bagarre entre supporters près de la frontière avec l'Italie

Enfin, le préfet Bernard Gonzalez rapporte à Nice-Matin qu'une bagarre entre supporters se serait déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi près de la frontière avec l'Italie. C'est aussi ce que laisse entendre les groupes de discussions sur Telegram. Une bagarre avec un peu moins de 30 personnes qui aurait été très rapide.