Norvège: le geste généreux d'Erling Haaland avec ses primes de sélection

Auteur de cinq buts en trois matchs lors de la trêve internationale avec la Norvège, Erling Haaland s'est aussi montré généreux en dehors, en reversant l'intégralité de ses primes en sélection à des clubs norvégiens.

Erling Haaland continue de marquer les esprits. L'attaquant du Borussia Dortmund a encore frappé fort lors de la trêve internationale sous le maillot de la Norvège, en marquant cinq buts en trois matchs, dont un triplé mardi dernier face à Gibraltar (5-1).

Mais en plus de ses performances sportives remarquables, le Norvégien de 21 ans a décidé de reverser l'intégralité de ses primes à trois clubs norvégiens. Le meilleur joueur des trois dernières rencontres a choisi Rosseland BK (D5), le dernier club de son père, Bryne FK (D2), son club formateur, puis Grorud (D2), qui mise beaucoup sur les jeunes joueurs.

Les Norvégiens en bonne position pour se qualifier pour le Mondial

Erling Haaland prouve une nouvelle fois qu'il a le cœur sur la main. Le 17 août dernier lors de la Supercoupe d'Allemagne, le numéro 9 du Borussia avait fait plaisir à un jeune fan présent dans les tribunes, en lui offrant son maillot, malgré la défaite de son équipe face au Bayern.

Déjà auteur de trois buts en trois matchs cette saison avec le BvB, l'international norvégien est aussi en feu en sélection puisqu'il compte déjà 12 réalisations en 15 rencontres. Même si ce ratio ne le satisfait pas, le joueur de 21 ans est en passe de devenir le héros de la Norvège, bien placée dans son groupe en vue d'une qualification pour la Coupe du monde 2022.

Actuellement deuxième du groupe G à égalité de points avec les Pays-Bas (13 unités), les Norvégiens doivent confirmer sur les quatre derniers matchs, dont deux affrontements directs contre la Turquie (8 octobre) et les Pays-Bas (16 novembre), pour espérer se qualifier pour leur quatrième Mondial (après 1938, 1994 et 1998). Une Coupe du monde que la Norvège ne boycottera pas, malgré les protestations et les menaces de ces derniers mois en raison du non respect des droits humains sur place.