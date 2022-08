"Nous n'avons pas l'Azerbaïdjan", Tite répond à Mbappé sur le niveau du foot sud-américain

Dans un entretien à ESPN, le sélectionneur du Brésil Tite a répondu à Kylian Mbappé sur le faible niveau supposé du football sud-américain, qui ne favorise pas selon l'attaquant la Seleçao pour la Coupe du monde.

Sélectionneur du Brésil, Tite n'a pas vraiment apprécié les déclarations de Kylian Mbappé à l'encontre du football sud-américain. Dans un entretien ces derniers mois, l'attaquant français avait estimé que les équipes européennes étaient avantagées en vue de la Coupe du monde en raison de la concurrence sur le Vieux continent.

"L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud, commentait Mbappé. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe."

"Ici, il n'y a personne pour vous apporter de l'eau"

"Il parle peut-être de ces affrontements en Ligue des Nations ou de ces matchs amicaux européens, mais pas des éliminatoires pour la Coupe du monde. Pardon, nous n'avons pas l'Azerbaïdjan contre qui jouer. Ici, il n'y a personne pour vous apporter de l’eau, a répondu Tite dans un entretien à ESPN. Lors des éliminatoires, ce sont tous des matchs avec un degré de difficulté très élevé, bien plus élevé que cette phase de groupes en Europe."

A la tête de la Seleçao depuis 2016, Tite compte une Copa America à son palmarès, en 2019. Son équipe était tombée lors de la Coupe du monde 2018 face à la Belgique, lors des quarts de finale. Lors de la phase éliminatoire pour le Mondial au Qatar, le Brésil de Neymar est resté invaincu, avec 14 victoires et 3 nuls, arrivant en tête d'un classement composé de dix équipes.

"Mbappé n'a pas cherché à savoir"

"Je parlais récemment à un chroniqueur uruguayen, et il m'a dit: 'jouer en Bolivie, c'est très difficile. Jouer à Cochabamba, c'est très difficile. Jouer en Uruguay, c'est très difficile. Et la campagne que vous avez faite, put***, c'est impressionnant', a poursuivi Tite pour justifier son propos Je suis sûr que Kylian Mbappé ne connaît pas cette difficulté, il n’a pas cherché à savoir."

Meilleure nation au classement FIFA, le Brésil ne pouvait pas retrouver la France en phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Les Bleus joueront dans la poule D face à l'Australie, le Danemark et la Tunisie là où le Brésil défiera deux équipes européennes avec la Serbie et la Suisse, mais aussi une nation africaine avec le Cameroun.