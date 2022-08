OL: Paqueta, visite médicale en approche à West Ham

Lucas Paqueta est sur le point de s'engager en faveur de West Ham. L'accord est imminent entre les différentes parties. Sky Sports évoque même une visite médicale ce dimanche.

Départ imminent pour Paqueta. Comme révélé par RMC Sport vendredi, un accord est tout proche d'être trouvé entre l'Olympique Lyonnais et West Ham pour le transfert de Lucas Paqueta. Sky Sports évoque même une visite médicale imminente. Selon les informations du média anglais, le joueur va s'envoler ce samedi soir pour Londres, et passer sa visite médicale dans la journée de dimanche. Le Brésilien devrait rapporter environ 60M d'euros, bonus compris, à Lyon.

Un départ attendu, pas de remplacement en vue

Même si le timing peut interroger - aussi tard dans le mercato -, le départ de Lucas Paqueta est tout sauf une surprise. Il était prévu, toutes les parties étaient d'accord, qu'en cas de grosse offre, l'international brésilien (32 sélections - 7 buts), aurait un bon de sortie. C'est en fin de mercato et en provenance de West Ham que cette offre est arrivée.

Comme confirmé par Peter Bosz vendredi en conférence de presse, l'OL a des joueurs pour pallier au départ de Lucas Paqueta. Romain Faivre, Rayan Cherki, Jeff Reine-Adélaïde, ou encore Tetê, tous peuvent occuper le poste de Lucas Paqueta. Sans compter Houssem Aouar, qui n'est pas encore parti.

L'improbable comme-back de Gouiri ?

Comme indiqué par RMC Sport plus tôt ce samedi, Lyon lorgne aussi Amine Gouiri. Le club rhôdanien aurait pris la température auprès de Nice, qui demande plus de 30 millions d'euros. Malgré ses récentes difficultés, Lyon croit au potentiel de son ancien élément et songe à le relancer.

Cependant, rien n'est encore fait. Un tel deal implique des départs en attaque côté lyonnais (Dembélé, Kadéwéré), mais Lyon explore la piste.