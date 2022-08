Mercato: Lyon et West Ham proches d'un accord pour Paqueta

Lyon et West Ham ne sont toujours pas tombés d'accord ce vendredi pour le transfert de Lucas Paqueta. Le milieu de terrain brésilien devrait cependant bien rejoindre les Hammers dans les prochains jours.

La dernière offre de West Ham pour Paqueta est à l'étude. L'Olympique Lyonnais n'est pas encore tombé d'accord avec West Ham pour le transfert du milieu de terrain brésilien. Le joueur et West Ham sont déjà d'accord sur les termes d'un contrat. Le club rhodanien a reçu une deuxième offre de West Ham ce jeudi soir, qui approche les 60 millions d'euros. Présent à l'entraînement ce vendredi matin, Lucas Paqueta participait peut-être à son dernier entraînement avec l'OL.

Après Bruno Guimaraes il y a six mois, c'est Lucas Paqueta qui pourrait quitter l'OL. Les transferts des deux joueurs rapporteraient en tout près de 110M à l'OL, soit une plus value de près de 70M d'euros.

Qui pour le remplacer ?

"Pour l’instant Lucas Paqueta est là, il s'est entraîné avec nous. Il n'est mort, il est là", affirmait Peter Bosz en conférence de presse. L'entraîneur néerlandais ne semblait pas pour autant étonné, ni abattu: "Je fais comme avec tous les joueurs du club annoncés dans d’autres clubs. Je parle avec eux et je regarde comment ils sont dans la tête, s’ils sont complètement avec l’équipe. Malheureusement, c'est comme cela jusqu'au 1er septembre. On est habitué" a relativisé Bosz.

Malgré son importance dans l'effectif et son influence sur le jeu lyonnais, Le meneur de jeu brésilien ne devrait pas être remplacé: "on a des joueurs qui peuvent jouer au poste de Paqueta", affirmait le tecnicien.

Il était clair depuis le début du mercato qu'en cas de belle offre, Lucas Paqueta aurait un bon de sortie, même si le timing est discutable, à moins d'une semaine de la fermeture du marché des transferts. Avec Rayan Cherki et surtout Romain Faivre ou encore le revenant Jeff-Reine Adélaïde, l'entraîneur lyonnais dispose de plusieurs joueurs talentueux capables d'évoluer au poste du Brésilien cette saison.