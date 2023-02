OM: Dimitri Payet parmi les trois finalistes pour le prix Puskas 2022

La FIFA a dévoilé ce vendredi les noms des trois finalistes pour le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l'année 2022. Le meneur de jeu de l'OM, Dimitri Payet, y figure grâce à son bijou contre le PAOK la saison dernière. Il fait face au Brésilien Richarlison, et à Marcin Oleksy, un joueur amputé polonais.

Le prestigieux prix Puskas récompensant le footballeur ayant marqué le plus beau but de l'année est convoité de tous. On connaît les trois finalistes encore en course pour devenir le lauréat 2022. Ils étaient onze nommés initialement.

Les pépites marquées par Mario Balotelli, Amandine Henry, Théo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappé, Francisco Gonzalez Metilli, Salma Paralluelo et Alessia Russo sont passées à la trappe. Les trois prétendants restants sont donc le meneur de jeu de l'OM Dimitri Payet, le joueur amputé polonais Marcin Oleksy, et le Brésilien Richarlison.

Dans un Vélodrome en ébullition, le 7 avril 2022 en Conference League, Dimitri Payet avait illuminé la soirée des supporters marseillais en marquant un but phénoménal sur corner, contre le PAOK.

Laissé seul à l'extérieur de la surface, le numéro 10 s'exécute parfaitement, le ballon vient se loger dans la lucarne du portier grec. "C’est plus un geste de demi-volée qu’on tente à l’entraînement, mais je pense que ce soir-là, j’étais au bon endroit au bon moment et je l’ai prise comme il fallait", observe Payet.

Le ciseau de Marcin Oleksy

Le Polonais a fait preuve d'une habilité exceptionnelle en novembre 2022 pour inscrire un superbe but contre Stal Rzeszów. Amputé de la jambe gauche, il a pris appui sur sa béquille gauche pour s'équilibrer parfaitement et trouver le petit filet gauche du gardien. "En voyant le ballon approcher, je savais que je serais le premier dessus. Mon exécution était excellente. Le geste parfait", avait réagi le joueur.

L'enchaînement de Richarlison

Habitué à nous offrir des gestes spectaculaires, le Brésil n'a pas failli à sa tradition. Richarlison s'est chargé d'inscrire un but formidable en Coupe du monde contre la Serbie, le 24 novembre. Son contrôle lui permet d'enchaîner avec une frappe splendide qui finit au fond des filets.

"C’était un très beau but. J’en avais déjà marqué des comme ça pour Fluminense et un autre similaire pour Everton", avait indiqué l'attaquant de Tottenham, déjà récompensé du prix du plus beau but du Mondial.