OM: l'improbable anecdote de Boli avec Tapie enfermés dans les toilettes

Ancien pilier de la défense de l’OM durant les années Tapie, Basile Boli n’a rien oublié des méthodes de son ancien président. A la tête de l’Olympique de Marseille, Bernard Tapie, décédé dimanche à 78 ans, était vraiment prêt à tout pour motiver ses joueurs.

On disait parfois de Bernard Tapie qu’il était capable de vendre de la glace à des esquimaux. Cette pugnacité et cette force de persuasion ont toujours collé à la peau de l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Les joueurs qui ont joué à l’OM sous sa présidence ont mille et une anecdotes à raconter sur le management pas toujours très conventionnel du "boss", décédé dimanche matin à l’âge de 78 ans.

Basile Boli, l’un des piliers de la rugueuse défense de l’OM entre 1990 et 1994, se souvient d’un avant-match peu ordinaire avant un match de Ligue des champions face au FC Bruges lors de la saison 1992-1993. Celui qui a offert la victoire à l’OM en finale de la Ligue des champions cette saison-là revenait alors de blessure. "Il savait que mon état d’esprit c’était de reprendre crescendo, donc je n’allais pas aller à 100 %. Mais il me voulait à 100 %”, a déclaré Basile Boli, 54 ans, à France 2.

>> Mort de Bernard Tapie, toutes les infos et les réactions en direct

Boli face à Maldini en 1993 © ICON Sport

"Il rentre dans les toilettes avec moi, et il ferme la porte des toilettes..."

Pour obtenir le meilleur de son joueur, Bernard Tapie fut donc prêt à tout. “Quand je vais dans les toilettes, il me suit…, poursuit, amusé l’international français (45 sélections). Et il rentre dans les toilettes avec moi, et il ferme la porte des toilettes. Et je lui dis ‘Mais président, je vais…’ Il me dit "Bah c’est pas grave"." Et Boli de poursuivre : "Pour l'emmerder, j’ouvre le journal, je m’assois et je suis en train de "caguer" ! Mais il ne sort pas ! Il est là, il veut dire son truc. Il dit "le match, il est à toi, il y a que toi qui peux nous gagner ce match. Écoute, je sais que tu reviens de blessure, mais c’est pas grave, il faut que tu sois à 100 %. Si t’es à 100 %, on le gagne’. Et il sort.” Et l’OM a gagné…