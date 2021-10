OM-PSG, Barça-Real, Manchester United-Liverpool... le programme fou du week-end

Entre OM-PSG en Ligue 1, le Clasico Barça-Real en Liga, Manchester United-Liverpool en Angleterre et Inter-Juventus en Serie A, sans oublier la F1 et la MotoGP avec les chances de titre de Fabio Quartararo, les amateurs de sport vont se régaler ce week-end.

Oubliez tout de suite la sortie à la mer prévue avec les enfants, le déjeuner chez les beaux-parents ou ce vide-grenier auquel vous vous êtes inscrit sans trop savoir pourquoi. Remettez tout ce joli programme à la semaine prochaine. Car c'est devant votre télévision (ou scotché à votre smartphone) que vous allez passer l'essentiel de ce week-end. Enfin, surtout votre dimanche si votre cœur bat pour le football. Après une semaine rythmée par les Coupes d'Europe, avec pour une fois de bons résultats pour les clubs français, pas le temps de souffler. Le programme s'annonce fou dans les cinq grands championnats européens. Avec, bien sûr, un alléchant OM-PSG programmé dimanche soir au Vélodrome, en clôture de la onzième journée de Ligue 1 (20h45, Amazon Prime).

OM-PSG, Inter-Juve...

Portés par leur public et par un Dimitri Payet de retour à un excellent niveau, les Marseillais se mettent à rêver d'une surprise face à l'ogre parisien, qui était venu s'imposer 2-0 la saison dernière, à huis clos. Dans l'euphorie de la victoire contre Lorient le week-end dernier (4-1), Mattéo Guendouzi s'est même dit "sûr" de battre le PSG de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, qui caracole en tête du championnat et de son groupe en Ligue des champions à défaut de s'être trouvé un style de jeu identifiable.

En Italie, belle affiche également entre l'Inter Milan et la Juventus, dimanche (20h45, beIN Sports 1), pour la neuvième journée de Serie A. Orphelin d'Antonio Conte et Romelu Lukaku, le champion sortant n'est pour le moment que troisième au classement, derrière Naples et l'AC Milan, et reste sur une défaite en championnat contre la Lazio (3-1). En face, la Vieille Dame se porte un peu mieux malgré l'absence de Paulo Dybala. Après son calvaire du début de saison, elle vient d'enchaîner six victoires toutes compétitions confondues (avec quatre 1-0 sur ses quatre derniers matchs). Un peu plus tôt, l'AS Rome, humiliée en Ligue Europa Conference par les Norvégiens de Bodo Glimt (6-1), voudra relever la tête face au Napoli (18h, beIN Sports 2).

Ronaldo contre Salah

Autre choc en Angleterre avec un Manchester United-Liverpool à suivre dimanche à partir de 17h30 sur RMC Sport 1. Un rendez-vous plus qu'important pour Ole Gunnar Solskjaer, qui a gagné un peu de temps grâce aux trois points décrochés sur le fil mercredi face à l'Atalanta (3-2) en Ligue des champions, mais qui doit trouver la solution pour relancer son équipe en Premier League (trois matchs de suite sans victoire). Cristiano Ronaldo ne pourra pas toujours être là pour jouer les sauveurs. Les Reds, eux, sont en pleine forme. Ils sont toujours invaincus cette saison et Mohamed Salah est aujourd'hui considéré par beaucoup d'observateurs comme le meilleur joueur du Royaume.

N'oublions pas non plus la Liga avec un Clasico comme toujours très attendu entre le Barça et le Real Madrid (dimanche, 16h15, beIN Sports 1). L'emporter au Camp Nou permettrait aux hommes de Ronald Koeman, septièmes, de passer devant les Merengues, actuels dauphins de la Real Sociedad. Ce match peut aussi permettre à Karim Benzema, meilleur buteur de Liga avec neuf réalisations, de marquer un peu plus les esprits en vue du Ballon d'or. Certains auront aussi l'œil sur les Pays-Bas avec un classique entre l'Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven (dimanche, 16h45, Foot+).

Première balle de titre pour Quartararo

Les autres sports ne seront pas en reste ce week-end avec la suite de la NBA, la huitième journée de Top 14 en rugby, le début de la Coupe du monde de ski alpin en Autriche et le Grand Prix des Etats-Unis en Formule 1 (qualifications samedi à 23h sur Canal+ Sport ; course dimanche à 21h sur Canal+ Décalé et en clair sur C8). Sans oublier le Grand Prix d'Emilie-Romagne en MotoGP. Le Français Fabio Quartararo a une première chance de remporter le titre mondial. De nombreux scénarios peuvent lui permettre de rafler la couronne en Italie et de gagner ainsi son bras de fer avec Francesco "Pecco" Bagnaia. Les qualifications seront à suivre samedi à 14h10 sur Canal+. La course commencera à 14h dimanche (Canal+).