Ligue des champions: le coup franc lumineux de Sané, la furia Ronaldo… les principaux buts en vidéo

Manchester United a renversé l'Atalanta (3-2) grâce à Cristiano Ronaldo, le Portugais estoquant la Dea en fin de match, comme il avait assommé Villarreal (2-1). Le Bayern Munich a poursuivi son sans-faute contre le Benfica (3-0).

Benfica 0-4 Bayern Munich

Un match du Bayern Munich sans un but de Robert Lewandowski, c’est une rareté. Impitoyable depuis le lancement de la campagne européenne, avec huit buts marqués et aucun encaissé, le Bayern n’a pas franchement connu une promenade de santé à Lisbonne, contre le Benfica. Les Bavarois ont même été bousculés, mais à la fin, ils ont fini par l’emporter, et largement (4-0), pour changer.

Les Lisboètes ont pourtant livré un match de très haut niveau à domicile, passant tout près de marquer à plusieurs reprises, mais Manuel Neuer veillait à chaque fois. Le Bayern Munich s’est lui vu refuser deux buts dans le jeu. La lumière est alors arrivée sur coup de pied arrêté, avec une frappe somptueuse de Leroy Sané, sur un coup franc aux 25 mètres (70e). Robert Lewandowski (82e) a enfoncé le clou avec sa 78e réalisation dans la compétition, la 5e de la saison. Et le Benfica a fini par craquer, avec un doublé de Leroy Sané (85e). Le Bayern fait peur, déjà.

Young Boys Berne 1-4 Villarreal

Dernier du groupe avant cette journée, Villarreal, tombeur des Young Boys de Berne avec la manière (4-1), est totalement relancé dans un groupe F très indécis où toutes les équipes se tiennent en trois points, avec Manchester United et l’Atalanta Bergame. Villarreal prend la deuxième place derrière United, tandis que les hommes de Wagner occupent la dernière place.

Elia pensait relancer les Young Boys de Berne dans le dernier quart d'heure (77e), c'était sans compter sur l'accélération foudroyante des hommes d'Unai Emery en fin de match, avec deux buts dans les cinq dernières minutes (88e, 90e+2).

Manchester United 3-2 Atalanta Bergame

Le miracle permanent. Sauvé par Cristiano Ronaldo face à Villarreal (2-1), Manchester United a vu l’histoire se répéter mercredi, lorsque le quintuple Ballon d’or s’est élevé dans les airs pour placer un coup de tête imparable, et mettre le ballon hors de portée du gardien adverse (81e). Qui d’autre que lui pour libérer Old Trafford ?

Grâce à son étoile, Manchester United est encore parvenu à retourner une situation mal emmanchée pour arracher trois points précieux à domicile, et passer d’une situation catastrophique - dernier de son groupe - à une situation très avantageuse, United étant premier désormais.

Devant au score à la pause avec une marge confortable au tableau d’affichage, la Dea s’est arrêtée de jouer, permettant aux Red Devils de refaire surface, dans le sillage de Marcus Rashford (53e). Fautif sur le premier but de l’Atalanta, Maguire a ensuite ramené les deux équipes à égalité (75e). Puis le miracle est arrivé, offrant à Solskjaer une énorme bouffée d'oxygène.

Zénith Saint-Pétersbourg 0-1 Juventus Turin

Laborieuse en Serie A mais sereine en C1, la Juventus Turin a poursuivi son entame de saison parfaite en Ligue des champions avec une troisième victoire en autant de matches disputés, cette fois sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg, piégé à la toute fin d’un match assez terne et pauvre en occasions de but par Kulusevski. Sur un centre de De Sciglio, le Suédois a dévié la course du ballon de la tête, le cuir heurtant le poteau avant de rentrer dans le but (78e). Ce court mais précieux succès permet à la Juventus Turin de conforter sa place de leader du groupe, devant Chelsea.

Chelsea 4-0 Malmö

Le champion d’Europe a rectifié le tir. Surpris par la Juventus fin septembre, Chelsea s’est remis sur les bons rails sur la scène européenne. Les hommes de Thomas Tuchel ont profité de la venue de Malmö, complètement dépassés dans l’engagement, pour soigner leur différence de but face à la lanterne rouge. Seul point noir de la soirée pour les Blues ? La blessure de Romelu Lukaku.

L’attaquant belge a quitté prématurément la pelouse après avoir obtenu un penalty transformé par Jorginho (20e). Avant cela, Christensen avait ouvert le score de la tête sur un centre parfait de Thiago Silva (9e). Kai Havertz a conclu une contre-attaque rondement menée pour porter le score à 3-0 (47e), avant le doublé de Jorginho, encore sur penalty (56e).

Lille 0-0 FC Séville

En berne offensivement et malmené par le FC Séville, Lille a réussi à rester solide pour arracher un match nul (0-0) qui lui permet de continuer à rêver de qualification, mercredi lors de la 3e journée de la Ligue des champions.

Le Losc, qui compte désormais deux points, profite de la défaite (3-1) de Wolfsburg à Salzbourg pour s'emparer de la troisième place, synonyme de billet pour la Ligue Europa, grâce à une meilleure différence de buts que les Allemands, tandis que les Autrichiens caracolent en tête du groupe G avec 7 points, loin devant la formation andalouse (3).

A mi-parcours, les Dogues sont en encore vie et c'est à peu près tout ce qu'il faudra retenir de la soirée, puisque les champions de France, méconnaissables samedi à Clermont (1-0), n'ont pas rassuré dans le jeu malgré un léger sursaut en fin de rencontre.