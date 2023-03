"On va bien rigoler": les premiers mots de Christophe Dugarry pour son grand retour sur RMC

Christophe Dugarry est de retour en tant que consultant sur RMC. Le champion du monde 1998 intégrera dès cette semaine l’équipe de l'émission Rothen s’enflamme, autour de Jérôme Rothen. Un comeback dont se réjouit l’ancien attaquant des Bleus, prêt à s’immiscer de nouveau dans les débats sur l’actualité du ballon rond.

Un champion du monde de retour sur RMC. Deux ans et demi après son départ, Christophe Dugarry revient sur notre antenne. L’ancien attaquant de l’équipe de France interviendra chaque semaine dans Rothen s’enflamme, au sein de l’équipe de consultants mise en place autour de Jérôme Rothen. Avant sa première émission dans ce nouveau rôle, prévue ce jeudi au lendemain du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG (21h sur RMC Sport 1), "Duga" a exprimé son enthousiasme dès ce lundi dans Rothen s’enflamme sur RMC.

"Merci de m’accueillir, a réagi l’ex-attaquant passé par Bordeaux, l’OM ou le Barça. Je suis vraiment touché d’entrer dans une grande équipe. A chaque fois que je suis entré dans une grande équipe durant ma carrière, je ne suis pas resté longtemps. Et je n’ai pas réussi à avoir ma place, donc ça fait vraiment plaisir (rires). Merci à toi Jérôme, je suis vraiment ravi. On va bien rigoler. On va s’amuser, je suis ravi d’être dans ta team mon poulet."

"Le foot, c’est ma vie"

Durant sa période loin des médias, Christophe Dugarry a continué à suivre de très près l’actualité du ballon rond. Et il a désormais hâte de prendre à nouveau part aux débats: "Le foot, c’est ma vie. Je vous apprécie toujours, je vous écoute. Vous m’avez proposé de revenir et de faire une pige une fois par semaine, je suis ravi. Ça me fait plaisir. On va échanger. J’apprécie Jérôme, il y a une bonne équipe avec Mathieu (Bodmer), Eric (Di Meco), Pascal (Olmeta), Mamadou Niang. Pendant trois ans, je me suis reposé, j’ai eu deux enfants. Je suis bien."