France-Galles: le quatrième arbitre s’est excusé pour le carton rouge

Robert Page, sélectionneur du pays de Galles, a fustigé le carton rouge infligé à son joueur, Neco Williams, lors du match amical face à la France (3-0). Il assure même que le quatrième arbitre s’est excusé.

Même en match amical, l’arbitrage fait parler. Et c’est justement parce qu’il ne s’agissait "que" d’un match amical que la décision de l’arbitre, Luis Godinho, d’expulser Neco Williams a provoqué l’incompréhension de tous les acteurs de France-pays de Galles (3-0), mercredi. Même les joueurs français ont demandé la clémence pour rester à 11 contre 11 afin de mieux s’étalonner en vue de l’Euro. Mais l’arbitre portugais – après avoir longtemps analysé la vidéo – a renvoyé le défenseur aux vestiaires pour une main sur une frappe de Karim Benzema. A l’issue de la rencontre, Robert Page, sélectionneur des Dragons, a évidemment critiqué cette décision et assure même avoir reçu des excuses du corps arbitral.

"Le rouge est très dur, a-t-il pesté à l’issue de la rencontre. Nous avons regardé à la mi-temps, et le quatrième officiel s'est excusé auprès de moi au début de la seconde mi-temps, ce qui aggrave probablement les choses! C’est impossible pour Williams de faire quoi que ce soit."

"Je pense que nous avions bien commencé et que nous nous étions créés quelques occasions, a-t-il poursuivi. Nous nous sommes quand même créés des occasions alors que nous n'étions plus que 10 joueurs. Décevant, mais beaucoup de points positifs à retenir. Prendre un rouge pourrait arriver dans la compétition, nous devons donc y faire face. Mais il y a eu de grosses performances individuelles, et nous étions une menace constante. Jouer la France avec 11 est une tâche difficile; 10 est encore plus difficile."

Le pays de Galles va faire appel

En conférence de presse, le technicien a confié sa volonté de faire appel de cette sanction. "Je pense que même le penalty était un peu trop... alors le carton rouge a changé le match, a-t-il insisté. Même pour la France, je pense que ce n’était pas une bonne chose. Les deux équipes voulaient utiliser ce match pour se préparer. On ne peut pas influencer les décisions, on est déçu mais on doit réagir de manière positive. On va tout faire pour faire annuler ce carton rouge car on perd un joueur pour notre préparation."

Très en vue lors de cette rencontre, Daniel James, joueur de Manchester United, a aussi regretté d’avoir évolué une majeure partie de la rencontre à 10. "Je ne suis pas du genre à parler des arbitres, mais il a fallu 10 minutes pour dire que c'est clair et évident? Je ne pense même pas que c'était un penalty. Cela ne peut pas être clair et évident s'il a besoin d'autant de temps pour le donner. Même leurs joueurs disaient: ‘ne l’expulsez pas’. Si cela s'était produit contre la Suisse (premier adversaire des Gallois à l’Euro, ndlr), nous serions beaucoup plus dégoutés."