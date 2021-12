Classement Fifa: la Belgique finit l'année 2021 en tête, les Bleus sur le podium

Au terme d'une année contrastée, avec une élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro mais aussi la victoire en Ligue des Nations, la France termine troisième au classement des nations tenu par la FIFA. Les Bleus complètent le podium derrière la Belgique et le Brésil.

Pour la quatrième année de suite, la Belgique finit l'année avec le statut de première équipe au classement FIFA. Voilà donc depuis 2018, année de la dernière Coupe du monde, où les Diables Rouges avaient été éliminés au stade des demi-finales face à la France, que la sélection dirigée par Roberto Martinez occupe la pole dans ce classement honorifique.

De justesse, avec 2,1 points d'avance, la Belgique devance le Brésil. Victorieuse de la dernière Ligue des Nations, la France complète le podim pour cette année 2021. Vainqueur de la Copa America face au Brésil cette année, l'Argentine se classe en 5e position, devant l'Italie, qui a décroché l'Euro face à l'Angleterre.

Le Qatar dans le Top 50

Présents dans le top 10 à la fin de l'année 2020, l'Uruguay et le Mexique sortent des premières positions, permettant aux Pays-Bas et au Danemark de se glisser en lieu et place. La plus grande progression de l'année, au niveau des points, revient au Canade, qui a progressé de 130,32 unités grâce notamment à son parcours jusqu'en demi-finale en Gold Cup.

Organisateur de la prochaine Coupe du monde, à la fin d'année 2022, le Qatar intègre de son côté le Top 50, désormais à la 48e place. soit 10 rangs de mieux que l'an passé à la même époque. Le prochain classement de la Fifa sera annoncé le 10 février 2022, soit au lendemain de la finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Le Top 10:

1- Belgique 1828,45 pts

2- Brésil 1826,35 pts

3- France 1786,15 pts

4- Angleterre 1755,52 pts

5- Argentine 1750,51 pts

6- Italie 1740,77pts

7- Espagne 1704,75pts

8- Portugal 1660,25 pts

9- Danemark 1654,54 pts

10- Pays-Bas 1653,73 pts