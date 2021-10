Pays-Bas: van Gaal "inquiet" pour Wijnaldum, qui joue peu au PSG

Cadre de l'équipe nationale néerlandaise, Georginio Wijnaldum doit se contenter d'un rôle de remplaçant au PSG depuis quelques semaines. Ce qui préoccupe un peu son sélectionneur, Louis van Gaal.

Si son arrivée au PSG au début de l'été a suscité un réel enthousiasme, Georginio Wijnaldum est sans doute - à l'exception du cas Ramos - la recrue estivale parisienne la plus décevante jusqu'à présent. Et d'ailleurs, son statut dans l'équipe s'en est ressenti.

Titulaire lors des quatre premières journées de championnat, le milieu néerlandais (30 ans) n'a débuté que deux matchs sur sept depuis la trêve internationale de septembre: face à Bruges en Ligue des champions, avant de sortir à la pause, et face à Metz, pour céder sa place à la 65e. Sinon, l'ancien joueur de Liverpool n'a eu droit qu'à des miettes contre l'OL (4'), Montpellier (9'), Manchester City (12') et Rennes (14').

"Ce n'est pas non plus alarmant"

Cette situation, le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal l'a évidemment remarquée. Et, selon ses dires, elle le préoccupe. "Bien sûr que je suis inquiet, a expliqué ce lundi le technicien en conférence de presse. J'en ai d'ailleurs discuté avec lui à son arrivée aujourd'hui. Mais ce n'est pas non plus alarmant. Il y a des joueurs en lesquels j'ai une réelle confiance."

Wijnaldum, de par son passé, en fait partie. "Il s'était blessé avant la Coupe du monde 2014, mais je l'avais quand même appelé, a poursuivi Van Gaal. Il s'était vite remis, et il avait été très bon."

Autant dire que le vice-capitaine néerlandais (81 sélections) devrait profiter de cette nouvelle trêve pour obtenir du temps de jeu. Les Pays-Bas se déplaceront vendredi en Lettonie dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022, avant de recevoir Gibraltar lundi prochain.