Le nouveau chant des supporters à la gloire de Saliba repris par tous les joueurs d'Arsenal

Après deux bonnes performances sous le maillot d'Arsenal, le défenseur français William Saliba a déjà un chant de supporters à son honneur. Arteta a confié que celui-ci avait même été repris dans le vestiaire par les joueurs, qui fêtaient la large victoire 3-0 contre Bournemouth ce samedi.

"Une bonne chanson"

Depuis les tribunes adverses, les fans des Gunners ont rendu hommage tout au long du match à leur nouveau héros, William Saliba, en lançant une version de la chanson "Tequila" en hommage au Français. Arteta a déclaré que ses joueurs ont continué à la chanter dans les vestiaires après le match, admettant que "c'est une bonne chanson".

Saliba a réalisé une nouvelle bonne performance face à Bournemouth et a marqué le troisième but d'Arsenal d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface. Il a déjà conquis les fans des Gunners alors qu'il n'a joué que trois matchs en équipe première. Les supporters en déplacement au Vitality Stadium ont été entendus à pleine voix tout au long du match, chantant des chansons en hommage à plusieurs de leurs joueurs, mais Saliba était la principale cible des louanges.

"Les garçons la chantaient dans le vestiaire"

Après la rencontre et la nette victoire des Gunners 3-0, Mikel Arteta a déclaré après le match : "Les garçons la chantaient [la chanson] dans le vestiaire. C'est une bonne chanson". Arsenal a réalisé une performance dominante contre Bournemouth, avec un doublé de Martin Odegaard qui a permis à l'équipe d'Arteta de prendre un départ idéal, avant que le but de Saliba ne porte le score à 3-0 en seconde période.

Les Gunners sont en tête du classement de la Premier League avec trois victoires successives pour commencer leur saison, marquant neuf buts et n'en concédant que deux. L'occasion pour Saliba de continuer à impressionner au cœur de la défense d'Arsenal et de poursuivre son excellent début de carrière dans le nord de Londres.

La parodie du tube de 1958 des Champs a été entendue pendant plusieurs minutes avant le but du joueur de 21 ans, et n'a fait qu'augmenter une fois que l'ancien Marseillais avait trouvé le chemin des filets. Mikel Arteta, qui a plaisanté sur le fait que le but de Saliba était "la dernière chose" à laquelle il s'attendait, a fait l'éloge de son défenseur à l'heure de jeu, le félicitant "pour son jeu et ses performances".