"Des images choquantes", Deschamps en dit plus sur l’avenir de Zouma en équipe de France

Invité de France 3 pour assurer le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, Didier Deschamps s’est dit choqué par les images de Kurt Zouma maltraitant son chat. Le sélectionneur des Bleus a aussi indiqué quelle position il adoptera quant au Hammer en sélection.

Les critiques et dénonciations sont unanimes. Depuis lundi et la diffusion de la vidéo de Kurt Zouma maltraitant l’un de ses chats, le défenseur international français (11 sélections, 1 but) est l’acteur principal d’une vive polémique. Déjà mis à l’amende (300 000 euros) par son club de West Ham, l’ancien joueur de Saint-Etienne a aussi vu la garde de ses deux chats lui être retirée. Des plaintes ont également été déposée à l’encontre de Kurt Zouma.

Invité de France 3 pour effectuer le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, Didier Deschamps a condamné l’attitude de son joueur en Bleu : "J'ai été très surpris de la part de Kurt Zouma. C'est quelque chose d'inadmissible, d’intolérable, d'une cruauté sans nom. Je suis sûr qu'il en a pris conscience. Ces images sont choquantes et insupportables."

Deschamps a parfois sanctionné des joueurs pour leur comportement extra-sportif

Les sanctions peuvent-elles également concerner l’avenir de l’ancien joueur de Chelsea en équipe de France ? Plusieurs associations de protection des animaux réclament ainsi la radiation de Zouma chez les Bleus. Jérôme Rothen a lui demandé à Didier Deschamps de ne pas le sélectionner pour le prochain rassemblement international (avec des match amicaux face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud en mars), sans réclamer sa radiation.

Interrogé sur ce point, Didier Deschamps a laissé entendre que le comportement de Zouma pourrait lui porter préjudice en équipe de France. Sans le condamner définitivement. "Je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections sur différents critères, a commenté Deschamps. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste." Difficile donc d’imaginer Zouma avec les Bleus en mars.