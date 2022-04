Angleterre: Derby County et Rooney relégués en troisième division

Après sa défaite sur la pelouse des Queens Park Rangers, ce lundi (1-0), Derby County est officiellement relégué en League One. L’équipe entraînée par Wayne Rooney évoluera la saison prochaine en troisième division anglaise. Une première depuis 1986.

La fin des derniers espoirs. Derby County ne décrochera pas son maintien en Championship. Après leur défaite sur la pelouse des Queens Park Rangers, ce lundi (1-0), les Rams sont officiellement relégués en League One. La faute au match nul arraché in extremis par Reading face à Swansea (4-4). Un résultat qui enterre l’équipe de Wayne Rooney, 23e du classement et désormais dans l’incapacité mathématique de se sauver.

Après avoir été sanctionné d’une pénalité de 21 points en début de saison, en raison de ses problèmes financiers, Derby County n’a pas réussi à combler ce lourd handicap. Le club évoluait depuis 2009 dans l’antichambre de la Premier League. Il va retrouver la troisième division pour la première fois depuis 1986, avec l'obligation de renflouer ses caisses afin d'assurer sa survie.

Rooney laisse planer le doute sur son avenir

Reste à savoir ce que va faire Rooney, dont le contrat court jusqu’en juin 2023. L’ancien attaquant anglais a débarqué à Derby début 2020. Après évolué dans un costume hybride d’entraîneur-joueur, la star de 36 ans se concentre sur son rôle de coach depuis l’an passé. En janvier, il a refusé un entretien pour le poste d'entraîneur d'Everton, son club formateur. Cette relégation va peut-être l’encourager à changer d’air durant l'été.

"Le rachat du club doit avoir lieu. Si cela ne se produit pas, l'avenir du club est incertain et le mien aussi. Si le rachat se produit, je veux reconstruire le club, a-t-il lancé à chaud. C'est un club spécial, dans lequel nous sommes tous fiers. Je veux être celui qui ramène des jours heureux (...) Nous avons payé le prix de ce que l'ancien propriétaire a laissé derrière lui."

Dans une interview accordée au Sun le mois dernier, l’ancien buteur des Three Lions a fait savoir qu’il rêvait de revenir chez les Red Devils. Pour s'installer sur le banc: "Je vais être honnête, la seule raison pour laquelle je suis devenu entraîneur est Manchester United. Je ne suis pas prêt pour l'instant. Mais je dois planifier tout ce que je fais pour m'assurer que cela arrivera un jour."