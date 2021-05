Angleterre: Paul Pogba affiche son soutien à la Palestine

Paul Pogba, le milieu de terrain français de Manchester United, a brandi un drapeau de la Palestine avec son coéquipier ivoirien Amad Diallo après le match nul face à Fulham ce mardi (1-1).

Le milieu de terrain français Paul Pogba a affiché son soutien aux Palestiniens en faisant un tour de terrain avec leur drapeau, en compagnie de son coéquipier ivoirien Amad Diallo, ce mardi, après le match nul de Manchester United contre Fulham pour la 37e journée de Premier League (1-1).

Cette rencontre marquait le retour du public dans les stades dans le championnat d'Angleterre et 10.000 personnes environ se trouvaient dans les tribunes de Old Trafford.

Après le coup de sifflet final et le match nul (1-1) avec Fulham, Pogba et Diallo ont fait un tour du terrain, tenant chacun un coin supérieur du drapeau et applaudissant vers les tribunes.

Un nouveau cycle de violences

Samedi, après la victoire de Leicester en Coupe d'Angleterre contre Chelsea à Wembley (1-0), le défenseur français des Foxes Wesley Fofana et son coéquipier du milieu de terrain, l'Anglais Hamza Choudhury, avaient eux aussi arboré le drapeau palestinien.

Ces manifestations de soutien interviennent alors qu'un nouveau cycle de violences a éclaté entre Israël et des groupes de Gaza.

En neuf jours, 3.500 roquettes ont été tirées par le Hamas palestinien dont environ 90% ont été interceptées par le système de défense anti-aérien israélien, selon l'armée.

Depuis le début des hostilités armées, 213 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont au moins 61 enfants, et plus de 1.440 blessés, selon un bilan palestinien.

En Israël, douze personnes ont été tuées, dont un enfant, et 294 blessées par des tirs de roquettes.